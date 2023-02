Una vecchia Mercedes non viene lavata da 16 anni: accade l’assurdo

Una Mercedes con alcune anno sulle spalle era stata abbandonata al suo destino, ma qualcuno l’ha salvata dalla rovina definitiva.

Quando parliamo di Mercedes ci vengono in mente tanti modelli che ne hanno fatto la storia, ma che hanno anche contribuito a segnare un’epoca del mondo dell’automotive. Le auto con su piazzato il logo della casa della Stella a tre punte sono dei capolavori di gran classe, ed è normale che chi ha la fortuna di possederne una debba fare molta attenzione alla sua conservazione.

Purtroppo però, non tutte le auto sono fortunate e vengono trattate a dovere, come scopriremo nelle prossime righe, visto quanto accaduto ad una splendida coupé di lusso della casa di Stoccarda, una delle vetture più belle ed eleganti degli anni Settanta, che per un pelo ha evitato una fine indecorosa.

La Mercedes ha prodotto auto di grande classe, così come la SLC 450, che fa parte di una serie di vetture nate sotto la sigla progettuale C107, ed una di loro non è stata affatto fortunata durante la sua esistenza, almeno, fino al momento in cui non ha incontrato un team di esperti che se ne sono presi cura a dovere.

Nelle prossime righe, vi illustreremo tutte le caratteristiche tecniche di questo capolavoro su quattro ruote, che è stata riportata in vita da un team di appassionati, famosi per i loro car wash ed i vari interventi riparatori che gli consentono di sistemare situazioni a dir poco disastrate. Ecco come hanno fatto.

Mercedes, ecco il car wash della storica vettura tedesca

La Mercedes protagonista del nostro racconto odierno è la splendida SLC 450, facente parte di una generazione di coupé di lusso conosciute sotto il nome in condice progettuale C107. L’inizio della sua produzione avvenne nel lontano 1971, e la prima prodotta in assoluto si chiama proprio C107, poi sostituita dall’auto di cui vi parleremo oggi.

Nel 1972, infatti, ci fu l’avvento della SLC 450, che entrò sul mercato dopo lo strepitoso successo ottenuto dalla sua progenitrice specialmente negli Stati Uniti d’America ed in Canada, facendo segnale utili da record. La SLC 450 veniva spinta da un motore V8 da 225 cavalli di 4520 centimetri cubici, con un cambio automatico a tre rapporti, una tecnologia impressionante considerando che stiamo parlando di oltre mezzo secolo fa.

Questo modello prodotto dalla Mercedes aveva il difetto di consumare in maniera eccessiva la benzina, e la versione successiva, vale a dire la 280 SLC, aveva una potenza nettamente inferiore, pari a 185 cavalli, che cercò di contrastare i tempi duri legati alla crisi petrolifera del 1973.

La bellezza, l’eleganza e la potenza della SLC 450 restano, forse, impossibili da eguagliare, rendendola una delle auto della casa della Stella a tre punte più amate di sempre. Tuttavia, questo discorso non è valido per tutti, visto quello che è successo ad un modello che ha rischiato di finire allo sfascio.

Vi stiamo parlando della SLC 450 che è stata trattata dagli amici del canale YouTube “AMMO NYC“, che hanno caricato un video sulla loro piattaforma mentre sono intenti a riportare in vita questo splendido esemplare, abbandonato al proprio destino per 16 lunghissimi anni.

Come viene spiegato nella descrizione del video ed anche dai protagonisti del car wash, questa vettura non veniva lavata da oltre un decennio e mezzo, ed a confermarlo in toto ci sono le immagini, un vero e proprio colpo al cuore per ogni appassionato di motori che si rispetti.

Incredibile la quantita di sporco incrostato che si trovava in ogni punto della macchina, persino nel simbolo della casa di Stoccarda e nella dicitura che indica il nome del modello, sopra al faro posteriore sinistra. La pulizia è iniziata dalla carrozzeria, passando per la delicata fase del lavaggio del motore, anch’esso troppo rovinato per poter rendere al massimo delle proprie prestazioni.

Ogni parte di questa vettura era tristemente arrugginito, con la polvere che si annidava in ogni luogo, sia sulla carrozzeria che nell’abitacolo. Grazie alla passione ed alla bravura degli autori del video e del car wash in sé e per sé, possiamo apprezzare tutte le fasi della rinascita di questo storico modello, che entra a pieno titolo nelle auto del marchio tedesco più belle mai prodotte.

Come al solito, ci teniamo a non darvi troppi dettagli, dal momento che il video seguente e l’operazione condotta dai ragazzi in questione merita di essere seguita passo dopo passo. La speranza è che molti prendano esempio dalla loro dedizione, per impedire a molte auto storiche di cadere in uno stato di degrado irrecuperabile. La SLC 450 protagonista oggi è stata molto fortunata, ma non a tutte le auto capitano certi eventi benevoli.