Una BMW piena di muffa rischia lo sfascio, poi cambia tutto

La storia di oggi è davvero curiosa e riguarda una BMW ridotta davvero male. Il lavaggio la riporta poi allo splendore di una volta.

La BMW ha prodotto tantissimi modelli spettacolari da vedere e guidare, entrando nella storia come una delle case più pregiate e ricercate del mondo dell’automotive. La casa di Monaco di Baviera realizza tanti tipi diversi di automobili, partendo dalle più piccole, come la Serie 1, sino ad arrivare ai Suv o anche ad alcune supercar.

In questo perio, il lavoro è incentrato sul perfezionamento dell’elettrico, e siamo sicuri che prima o poi verranno ottenuti i risultati desiderati. Nel racconto che vi faremo oggi, saremo costretti ad operare un passo indietro, per parlarvi di una vettura bellissima e che ha ottenuto un gran successo di vendite, ma che ha rischiato di fare una brutta fine.

Siete pronti per scoprire cosa è accaduto? Per cominciare, vi diciamo che la macchina che ha rischiato di incappare in un triste destino è una vecchia Z3, in particolare, nella sua versione roadster. La bellezza e l’eleganza di questo modello è ben noto a tutti, ma quello che vedrete sfiora davvero l’impensabile, e vi farà capire che le auto vanno trattate con i guanti bianchi.

BMW, ecco il car wash di questa vecchia Z3 ammuffita

Senza leggere questo articolo, non potreste credere ad una storia simile. La protagonista è una vecchia BMW Z3, vettura prodotta dalla casa di Monaco di Baviera tra il 1995 ed il 2002, poi sostituita dalla Z4 che ne ha fatto le veci alla grande, facendo segnare sempre degli ottimi numeri in termini di vendite.

Prima di tutto, è giusto introdurre la storia con il racconto legato alla produzione ed alla parabola discendente di un veicolo che per l’epoca era davvero innovativo. Venne proposta sia come coupé che come cabrio, e la prima versione che fu svelata dai tedeschi fu proprio quella con tettuccio scoperto.

I primi modelli vennero assemblati negli Stati Uniti d’America, a Spartanburg, nello stato della Carolina del Sud. Nel 1999 fu presentata la coupé, prodotta sino a pochi anni dopo, quando, come detto, venne rimpiazzata dalla più moderna Z4. Le grandi novità portate sulla Z3, che le assicurarono un buon successo, furono un nuovo controllo di trazione di serie, l’ABS ed un utilizzo molto vasto dell’elettronica, che le permise così di riuscire ad ottenere una migliore guidabilità.

La BMW è sempre stata una casa molto attenta alle tematiche della sicurezza, e tutte queste novità introdotte sulla Z3 le consentirono di fare un bel passo in avanti in queste condizioni. Infatti, si trattava di una piccola vettura che però poteva avere un’ottima tenuta di strada, senza far correre pericoli particolari al guidatore ed ai passeggeri.

La protagonista del nostro racconto è proprio una Z3 roadster, che nel video che abbiamo postato in basso, caricato dal canale YouTube “WD Detailing” viene presentata con tettuccio di tela chiuso, era stata abbandonata per tanti anni, finendo in un impensabile stato di degrado. Volete una conferma? L’auto in questione, come si vede bene dalle immagini, è totalmente ricoperta di muffa, una condizione che raramente si vede su un veicolo a quattro ruote.

Per sua fortuna, l’auto è finita nelle mani di un team di esperti che si sono resi protagonisti di un attento lavoro di ripulitura, riportandola allo splendore di un tempo. Il lavoro è iniziato da un’intensa revisione degli interni, ovviamente i punti più delicati da riportare ad uno stato quantomeno accettabile.

Nel video si vede bene come l’intervento parta dai punti dove è più complesso accedere, per poi passare alla pulizia grazie all’utilizzo di una serie di prodotti specifici. Infatti, fare queste operazioni a casa o nel proprio garage è molto complesso, anche tramite l’acquisto di tali materiali, perché si rischia di peggiorare ancora di più la situazione se non si è esperti in questo tipo di interventi.

Per fortuna, la Z3 in questione è finita nelle mani di questi ragazzi, che da ormai circa un decennio sono diventati famosi nel mondo del web per i loro interventi, per i quali sono ricercati da tantissime persone. Di frequente, infatti, avviene che chi ha voglia di dare nuova luce alla propria vecchia auto si rivolga a loro, nel tentativo di cambiarne il destino.

Come avviene ormai di consueto, ci teniamo a non dirvi troppo su ciò che state per vedere, visto che la bravura degli addetti merita di essere ammirata direttamente. Siamo sicuri che non vi pentirete di assistere a questo intervento spettacolare, che ha salvato la Z3 da una morte sicura ed ingloriosa vista la sua storia e la sua bellezza.