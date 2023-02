BMW Serie 7 esagerata: potete guardarvi la Serie A guidando

La BMW ha presentato al pubblico la nuova Serie 7, che promette di essere una business class a 4 ruote. Con soluzioni tecnologiche da urlo.

Tra i marchi che sono in piena rivoluzione elettrica c’è la BMW, che come tante altre case tedesca sembra aver puntato decisamente da tempo su questa tecnologia, dimostrandosi sempre all’avanguardia. Diversi i concept che ogni stagione presenta al pubblico, modelli che non fanno che anticipare le tendenze future dell’automotive ma soprattutto delle sue auto future. Se guardiamo bene, già oggi il parco auto del marchio tedesco presenta molti modelli esclusivamente elettrici, che riportano proprio diverse soluzioni viste in passato su vetture concept.

Tutto questo non perdendo di vista il presente, con una transizione dolce che significa vetture mild o full hybrid, che rappresentano la scelta più condivisa da milioni di utenti in attesa che l’elettrico diventi davvero per tutti, non solo a livello di prezzi. Basti pensare alla Serie 1, che sta per presentare un nuovo restyling, oppure a un altro modello che nelle ultime stagioni ha permesso vendite importanti come la X3, SUV che proprio in queste settimane è stato visto più volte camuffato sulle strade tedesche per gli ultimi collaudi.

Intanto però in BMW continuano a pensare ad altre auto, in particolare all’ammiraglia che più di tutte si annuncia possa avere un impatto importante sul mercato europeo e Mondiale, la Serie 7.

BMW Serie 7, come stare in business class

“La migliore macchina da guidare”, dice il mantra di BMW per l’ultima nata. Ed è davvero così. Per questa sua settima generazione, la nuovissima gamma Serie 7 punta su design, lusso, dinamica e comfort; e per la prima volta c’è un’ammiraglia BMW i7 completamente elettrica. Proprio perché il marchio tedesco guarda al futuro e si prepara con anticipo al passaggio a questa tecnologia.

La BMW per questa ammiraglia ha attinto pesantemente a un modello altrettanto famoso come quello super-premium Rolls-Royce, ma non tanto nelle forme quanto nella sostanza. Dentro è forse la macchina del marchio più ricca che mai in termini di tecnologia. Le forme sono da classica berlina, con dimensioni ancor più grandi rispetto al passato. La calandra rende l’aspetto del frontale più aggressivo rispetto a prima, e spiccano le sue strisce di luce a matrice di led che garantiscono una illuminazione senza paragoni.

Dentro, come detto, sembra di essere in un salotto davvero di gran classe: tappezzeria standard in pelle, con combinazione lana e cashmere opzionale, che rendono questa Serie 7 una sorta di business class a quattro ruote. La Serie 7 e l’i7 un sistema BMW Live Cockpit, che incorpora un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici con un enorme display curvo da 14,9 pollici touchscreen dell’infotainment, tutti con sistema operativo BMW 8.

Ha tutto ciò che vi viene in mente: navigazione connessa, wireless Apple CarPlay e Android Auto, radio DAB+, aggiornamenti software over-the-air (OTA) e una gamma di servizi basati sulla rete. C’è anche un grande head-up display a colori con viste multiple standard. Di livello anche il sistema audio surround Bowers & Wilkins da 655 watt e 18 altoparlanti, ma la i7 monta addirittura una configurazione Diamond Surround da 1965 watt e 35 altoparlanti con tecnologia 4D, che la rendono una limousine con all’interno una discoteca vera e propria.

Le chicche però non finiscono qui. Infatti questi modelli sono dotati della tecnologia Connoisseur Lounge, che consente al passeggero posteriore sinistro di reclinare la sedia come una poltrona da teatro. C’è anche il riscaldamento e la ventilazione, oltre alle funzioni di massaggio. L’enorme schermo 8k Theater opzionale rendono poi questa BMW anche un cinema in movimento. Ad auto ferma, per chi è all’interno sarà possibile vedere film in streaming ma anche le partite di calcio. Il tutto tramite la connessione eSIM, oppure si può collegare un dispositivo tramite un cavo HDMI per trasmettere dal proprio smartphone. Sulle Serie 7 commercializzate in Germania (compresa l’elettrica i7) è stata integrata un’App che consente di guardare tutte le partite di calcio della Bundesliga. Ma dalla casa tedesca promettono che in futuro arriverà anche sulle altre commercializzate in Europa.