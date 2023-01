BMW, nuova X3 in arrivo? Ecco le sue possibili forme (VIDEO)

La BMW è pronta a svelare le forme della nuova X3, già pizzicata in diversi test su strade pubbliche. Ecco un render che la immagina.

La BMW fa molto parlare di sé in questo periodo, e quello che si è visto al CES di Las Vegas degli ultimi giorni ha fatto capire molto delle intenzioni future di questo marchio. La i Vision Dee, vettura concept elettrica in grado di cambiare ben 32 tonalità di colore, è la nuova frontiera delle quattro ruote, e sarà la base per la Serie 3 elettrica che verrà svelata nel 2025.

La casa di Monaco di Baviera punta su una futura rivisitazione della gamma, a patto che si seguano le tecnologie che si stanno facendo largo negli ultimi anni. L’elettrico è uno degli aspetti in cui si è investito di più, ma anche il plug-in ibrido è all’ordine del giorno. Con un futuro che avanza a spron battuto, la casa tedesca non intende abbandonare i modelli che hanno fatto la sua storia, ed oggi vi daremo le prime anticipazioni relative alla X3 che arriverà in futuro.

La X3 ha subito un restyling nei mesi scorsi, ma in casa BMW è già allo studio una generazione del tutto nuova, che farà debuttare anche un sistema plug-in innovativo e che punta ad aumentare l’autonomia della parte elettrica. Questo potrebbe essere un indizio del fatto che la prossima X3 sarà l’ultima ad essere spinta dai propulsori termici diesel e benzina, per poi cedere il passo all’elettrificazione completa. Ovviamente, questo è un nostro parere, e solo il futuro ci darà le risposte adatte in tal senso.

Nel frattempo, grazie ad alcuni render realizzati da professionisti del settore, cercheremo di farvi capire le forme della nuova creatura della casa bavarese, anche se la versione ufficiale del veicolo avrà sicuramente delle differenze. Ecco come apparirà la nuova generazione della X3, nella consapevolezza che non la vedremo prima di almeno un anno rispetto ai nostri giorni.

BMW, ecco come sarà la nuovissima X3

Poco tempo fa è stato presentato il restyling della BMW X3, uno dei modelli di punta della casa di Monaco di Baviera. Tuttavia, il costruttore teutonico è pronto a svelare la nuova versione di questo Suv, che già diverse volte è stato pizzicato mentre era impegnato in alcuni test effettuati sulle strade pubbliche.

La vettura è stata, come sempre accade, dotata di livrea camouflage e di alcuni elementi che coprivano le novità più interessanti, ma gli occhi attenti degli esperti non hanno avuto problemi a riconoscere le diverse novità pronte ad essere svelate, ed a trarne qualche spunto per realizzarne alcuni render.

Impossibile non far caso ai ben quattro terminali di scarico, che aggiungono una bella dose di sportività ad un modello già di per sé molto aggressivo nelle forme. Atteso un grande cambiamento per quanto riguarda i gruppi ottici anteriori, con qualcosa di simile a quanto già visto sulla X1 che potrebbe fare il proprio esordio anche sulla X3.

Un’altra novità potrebbe essere legata alle dimensioni, con le indiscrezioni che parlano di una lunghezza maggiorata, mentre l’altezza e la larghezza non dovrebbero differire molto dal passato. Dalle foto spia, ovviamente, non è possibile farsi un’idea troppo chiara su questo punto, ma presto ne sapremo di più, non resta che attendere che la BMW diffonda i dati ufficiali sulla nuova X3.

Parlando di motori, confermatissime le versioni benzina e diesel, entrambi dotati del Mild Hybrid. In arrivo anche una versione plug-in, con batterie di dimensioni maggiorate che avranno lo scopo di aumentare l’autonomia in modalità full electric. Come spiegato in precedenza, la casa di Monaco di Baviera punta moltissimo su queste tecnologie moderne, e quanto visto al CES di Las Vegas della scorsa settimana ne è stata l’ennesima conferma.

Per quanto riguarda il prezzo e la data di uscita, non si sa ancora nulla di ufficiale. Le indiscrezioni parlano di una presentazione ancora molto lontana nel tempo, si parla addirittura di 2024, per cui non c’è ancora fretta di conoscere tutti i dettagli. La nuova generazione della X3 è uno dei modelli più attesi, e c’è da dire che dalle sue forme capiamo bene la curiosità degli appassionati.

Nel video postato in basso, caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, potrete farvi una prima idea in base a questo render, anche se, ovviamente, la versione definitiva sarà del tutto diversa. Il video è titolato come X3 restyling, ma ben sappiamo che la prossima che verrà presentata non sarà una rivisitazione della vecchia, ma una X3 del tutto nuova. Fateci sapere cosa ne pensate, il futuro è già arrivato.