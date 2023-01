Un vecchio aereo Cessna è distrutto: ciò che gli fanno vi lascerà di sasso

Un piccolo aereo, un Cessna 401, è stato rinvenuto da un gruppo di esperti. Il mezzo era in condizioni terribili, poi è cambiato qualcosa.

Il Cessna 401/402 è un piccolo aereo adibito al trasporto di passeggeri, che è spinto da due motori ad elica ad ala bassa. Si tratta dell’erede diretto del 411, ma da esso si distingue per alcune differenze evidenti negli interni. Infatti, ha una capacità di carico inferiore rispetto al suo predecessore, con allestimenti anche meno eleganti.

L’equipaggio può essere composto da due persone, ma per volare è sufficiente anche la presenza di un solo pilota, vista la relativa semplicità della strumentazione di bordo. Questo aereo è stato utilizzato anche da alcuni eserciti ed organizzazioni militari, ed ha una velocità massima di circa 428 km/h.

L’evoluzione del 401 è il 402, che comunque ne condivide la gran parte delle caratteristiche. Il Cessna ha prodotto tanti aeromobili di queste dimensioni, ma quello di cui vi parleremo oggi ha vissuto una storia davvero molto complessa, difficile da ritrovare nella storia dell’aviazione.

Si tratta del modello 401, uno dei 1916 esemplari costruiti dall’azienda statunitense, che ha rischiato di fare una bruttissima fine dopo il termine dei suoi giorni tra i cieli. Un mezzo che aveva accumulato migliaia di ore di volo era stato ormai abbandonato, ma qualcuno ha ben pensato di donargli una seconda giovinezza, salvandolo dalla distruzione.

La riparazione dell’aereo Cessna 401 dopo l’abbandono

L’aereo in questione, come detto, è un Cessna 401, che è stato protagonista del nuovo video realizzato da una nostra conoscenza, vale a dire gli amici del canale YouTube “AMMO NYC“. Si tratta di un gruppo di esperti ed appassionati, che ormai da tanti anni si dedicano al lavaggio ed alla riparazione di auto o altri mezzi di trasporto ridotti ad uno stato di abbandono.

Come avrete capito, la protagonista del nostro racconto non è una Ferrari, ma si tratta di un aereo, che è stato ritrovato dopo essere finito in uno stato di degrado per troppo tempo. Il Cessna 401 in questione appare disastrato, ed è stato rinvenuto nell’aeroporto di Danbury, nella Contea di Fairfield, in Connecticut, negli USA.

A dire il vero, uno degli esperti è stato contattato, come si vede nel video, da un probabile vecchio proprietario, che ha deciso di dare una nuova giovinezza a questo aeromobile. Le sue condizioni, sin dalle prime immagini che ci vengono mostrate, sono davvero terribili, e ci fanno apprezzare la difficoltà che questo mezzo ha dovuto affrontare negli ultimi anni.

La sporcizia pullulava in ogni angolo all’esterno, ma soprattutto negli interni del Cessna. Il protagonista delle riparazioni si è messo subito al lavoro, indossando un paio di cuffie per non essere disturbato dai pesanti rumori dell’aeroporto, iniziando ad operare come soltanto un professionista come lui sa fare.

La pulizia degli interni merita davvero la lode, così come la riparazione dei tessuti che testimoniavano la grande incuria a cui erano stati sottoposti. Come accade sempre, non intendiamo svelarvi tutto, e saremo felici se voi seguiste il lavoro passo passo tramite il video caricato in basso. Grazie a questo ragazzo, il Cessna è tornato a splendere, come non accadeva da ormai tanti anni.