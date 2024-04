Auto elettriche, come godere subito di più autonomia? Segreto svelato

Il dato più importante a bordo di una EV è quello dell’autonomia. L’inconveniente di rimanere a secco può essere superato.

La maggior parte delle vetture 100% elettriche hanno una autonomia piuttosto limitata nel concreto. I dati tecnici che troverete annunciati non tengono conto della temperature esterne, dell’uso dei display, del clima e di tutti i componenti che possono portare ad una forte riduzione dell’autonomia.

L’elemento che fa la differenza è il treno di pneumatici che monta una EV. Un’auto di taglia media che monta pneumatici 215/55 R18 e pesa circa 1.300 kg non è uguale ad un’altra che equipaggia pneumatici della stessa misura ma pesa mezza tonnellata in più. Già di per sé tutte le auto elettriche sono molto più pesanti delle vetture termiche.

Le auto elettriche, proprio per avere un peso notevolmente maggiore necessitano di piattaforme modulari diverse. Devono offrire una minore resistenza al rotolamento e pareti laterali che assorbono meno energia e quindi sono più rigide. Per questo motivo le mescole assumono un ruolo essenziale e possono essere decisive in termini di autonomia. Auto elettriche, 5mila euro di multa se non le compri? L’ultima legge che farò molto discutere in Europa.

Auto elettriche, il segreto nelle mescole

Secondo uno studio condotto dalla Michelin, un’auto con pneumatici progettati per auto termiche anziché specifici per EV può ridurre l’autonomia del 7%. Tradotto un’automobile che consuma la carica dopo 500 chilometri potrebbe raggiungere solo 465 km. Se si affrontano 20.000 km all’anno vuole dire che stiamo perdendo 1.400 km in dodici mesi. Una cifra che secondo i dati di ricarica domestica media ci costano 76,7 euro all’anno. Non parliamo di una cifra che cambia la vita ma è, comunque, un dato importante sul lungo periodo.

La cifra, è vero, non sembra eccessiva, ma il fatto di estendere l’autonomia ad ogni ricarica e la dose di tranquillità che questo comporta può rivelarsi per molti automobilisti più prezioso di questo pagamento extra. Secondo uno studio realizzato nel Regno Unito, i 570.561 veicoli 100% elettrici immatricolati nel Paese possono essere equipaggiati con i pneumatici e-Premacy e arrivare ad un’autonomia di 800 milioni di chilometri totali. In sostanza l’autonomia sarebbe impressionate.

E’ emersa anche una classifica di guadagno dei km: Hyundai Ioniq 6,24 km, Tesla Modello 3 24 km, Volkswagen ID.5 23 km, Mercedes EQA 23 km, Skoda Enyaq iV 22 km, Volkswagen ID.4 22 km, Nissan Ariya 22 km, Audi Q4 E-Tron 22 km e Kia EV6 22 ​​km.