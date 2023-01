Revisione moto, ecco quanto costa farla: tutti i dettagli

Effettuare la revisione di una moto può essere davvero molto costoso, ma molto spesso ci si imbatte in costi che sono troppo fuori mercato.

Uno dei più grandi rischi quando si guida in motocicletta è quella di non avere un mezzo sicuro e che possa in qualche modo sbandare da un momento all’altro regalando di certo dei momenti poco piacevoli, per questo è fondamentale effettuare con regolarità la revisione.

Ricordatevi però che non stiamo parlando di un semplice consiglio, infatti è un obbligo sancito dalla Legge quello di mantenere costantemente aggiornata la propria vettura in modo tale da non creare problemi né a sé stessi né agli altri.

Ci sono delle multe che farebbero davvero impallidire chiunque nel momento in cui la Polizia dovesse beccarvi con la revisione scaduta, quindi siate saggi e non correte rischi inutili.

Molti però vivono il giorno della revisione come quella del condannato a morte, considerando questo come un momento utile solamente per rimpolpare le casse del meccanico.

Ci sono stati grossi cambiamenti negli ultimi anni per quanto riguarda la revisione e il suo sviluppo, ma ogni anno i vari Enti pubblicano delle cifre che non possono essere superate nel momento in cui si fa un controllo di una motocicletta.

Prima di tutto la revisione prevede il controllo dell’impianto meccanico e la cosa più importante è quella di poter avere sempre i freni in condizioni più che ottimali, dato che con le due ruote non si può davvero lasciare nulla al caso.

Da controllare ci devono essere anche le ruote e i suoi pneumatici, con le dimensioni che devono essere regolari e ovviamente la pressione deve essere idonea per non incappare in alcuni problemi davvero spiacevoli.

Infine la revisione si conclude con il controllo legato alla luminosità e al livello di inquinamento che questa può portare nell’ambiente, altra caratteristica che fa sì che molte motociclette vengano bloccate in varie zona della città.

Tutto questo però non può avere un costo a sorpresa, ma deve essere regolamentato, anche se ci sarà una bella differenza tra la revisione da un semplice meccanico autorizzato e da uno direttamente collegato con la società di appartenenza del mezzo.

La revisione della moto tra motorizzazione e società ufficiale: quanto cambia

Per il 2022 il costo per una revisione in una Motorizzazione Civile è stato stabilito con un prezzo di 45 euro, con il pagamento che dovrà avvenire però in anticipo e attraverso un bollettino postale prestampato.

Questo permette così di risparmiare un bel po’ di soldini, perché nel momento in cui doveste trovarvi all’interno di una officina autorizzata e ufficiale di una marca motociclistica il prezzo quasi si raddoppierebbe.

In questo caso infatti dovrete pagare un totale di 78,75 euro, perché ci sono delle tasse che dovranno essere pagate in aggiunta.

Prima di tutto il costo della revisione in questo caso viene valutato maggiormente, passando da 45 a 54,95 euro, ma a questo ci deve essere anche l’aggiunta di Iva e non solo.

Con l’Iva si ha infatti un aumento del prezzo di altri 12,09 euro, poi ci sono i diritti della Motorizzazione che comporta altri 10,20 euro e infine il bollettino postale di 1,50 euro.

Il totale dunque ammonta a 78,75 euro, decisamente molto di più rispetto alla Motorizzazione, ma in questo si ha la certezza di un lavoro certosino e perfetto.

Scappate invece a gambe levate da coloro che vi faranno pagare cifre più alte, a meno che ovviamente non vengano riscontrati dei problemi e dei cambiamenti diversi dal semplice controllo.