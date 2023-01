Qual è il peggior SUV di sempre? Incredibilmente è “italiano”

Il Suv è sempre stato un marchio di fabbrica americano, ma in qualche circostanza anche nel Paese a stelle e strisce si è fallito.

Ci sono sempre state molte critiche e molto interesse attorno alla realtà dei Suv, perché da un lato ci sono coloro che sostengono che si tratta delle auto maggiormente inquinanti al mondo, ma dall’altro lato vi è la campana dei loro sostenitori che la ritengono vetture molto sicure.

Non si può di certo negare il fatto che in realtà entrambi abbiano ragione, perché il Suv è esattamente una vettura estremamente sicura, ma che allo stesso tempo purtroppo inquina tantissimo.

Questo è il motivo per il quale la maggior parte delle auto elettriche che stanno costruendo sono in realtà dei Suv, in modo tale da poter rendere quanto più a impatto zero possibile questi colossi.

Inoltre il mondo di queste auto è sempre stato unito con un filo conduttore alla realtà statunitense, con la bandiera a stelle e strisce che è sempre sventolata altissima per poter sostenere la paternità di queste auto.

Peccato però che non tutte le ciambelle riescano con il buco e non tutti Suv statunitensi abbiano delle prestazioni tali da renderli eterni, ma in realtà in questo caso molta colpa è anche dell’Italia.

Lo studio portato avanti Car&Driver infatti stabilisce che su tutti i Suv del mondo ce ne sono due che non sono per nulla soddisfacenti, con oltre il 50% degli intervistati che non riacquisterebbe il proprio mezzo.

Stiamo parlando di due Jeep, ovvero la Renegade e la Compass, con il solo 46% delle persone alle quali è stata chiesta un’opinione che ha risposto affermativamente se riacquisterebbe questo mezzo.

La vicinanza alla Fiat dunque non sembra fare per nulla bene al colosso statunitense che ha saputo far parlare di sé per tantissimi anni come un vero e proprio gigante nel mondo dei fuoristrada e delle macchine di una certa grandezza.

La Jeep non convince: il Suv americano meno amato

Personalmente mi sento di dissentire riguardo a questa affermazione, perché la Jeep è un marchio che ha avuto modo di venire incontro a tutte le varie esigenze in questi ultimi anni.

Non soltanto infatti ha saputo produrre dei colossi come la Cherokee o meglio ancora la Grand Cherokee, ma con la nascita di Renegade e Compass in realtà è diventata molto più a buon mercato per un maggior numero di clienti.

La Renegade è il modello basilare, dunque non ci si deve sorprendere se non ha magari tutte le migliori caratteristiche di un Suv in grado di spazzare via anche i carrarmati, ma dà comunque grande stabilità e sicurezza alla guida.

Si migliora ancora di più il discorso per quanto riguarda la Compass, un mezzo che ho il piacere di poter guidare e dal mio punto di vista la ricomprerei altre mille e mille volte.

Stiamo parlando di un’auto che è completa nella sua grandezza che non teme il confronto con altri Suv e che avendo una dimensione più compatta le dà modo di essere anche più facilmente parcheggiata.

Vanno bene le statistiche e le critiche se sono costruttive, ma con la Renegade e la Compass la Jeep merita grandi complimenti.