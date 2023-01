Ecco la nuova Citroen C4 X: mettetevi comodi, è uno spettacolo

Citroen disponibile anche nella variante elettrica e-C4 X da 100 kw, è il perfetto mix tra un design moderno ed un’ottima versatilità.

Nuova arrivata in casa Citroen, con il marchio francese che lancia ufficialmente sul mercato la C4 X, disponibile anche nella sua versione zero emissione e-C4 X.

Crossover urbano dal stile originale e la spiccata versatilità, la Citroen C4 X è caratterizzata anche da un’abitabilità interna sorprendente e un alto grado tecnologico, arricchito dal nuovo sistema di infotainment e da sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione.

Citroen C4 X: elegante e versatile

Partendo dal design, Citroen C4 X è un combinazione perfetta tra l’eleganza tipica di una fastback, in particolar modo nell’affusolata porzione posteriore, e la versatilità (oltre che praticità, ndr) di un SUV moderno.

Lunga complessivamente 4.60 m, e con un’altezza da terra che supera di qualche centimetro il 1.5 m, Citroen C4 x è un prodotto stimolante e vivace, che va ad inserirsi perfettamente come un tassello mancante nella gamma del costruttore francese, sempre più all’insegna dell’elettrificazione e di vetture che strizzano l’occhio anche ad una dimensione proiettata al premium.

Passo in avanti concreto e tangibile arriva anche, e come detto in apertura, dal punto di vista della tecnologia di bordo, e nella fattispecie della connettività, con il nuovo ed intuitivo interfaccia MyCitroën Drive Plus che abbiamo già potuto apprezzare sulla Citroen C5 X, la berlina di ultima generazione arrivata circa un anno fa.

Motori benzina, diesel ed elettrico

Ampia e completa la scelta di motorizzazioni, partendo dalla doppia variante 1.2 benzina Pure Tech da 100 e 130 CV, proseguendo con l’unico modello turbodiesel 1.5 BlueHDi da 130 Cv e fino ad arrivare all’autentica ciliegina sulla torta rappresentata dalla versione cento per cento elettrica.

La e-Citroen C4 X è equipaggiata con un propulsore da 100 kW (136 CV), capace di raggiungere fino a 360 km di autonomia, alimentato da una batteria da 50 kWh e con tempi di ricarica, utilizzando una stazione a corrente continua da 100 kW, racchiusi in appena 30 minuti per passare dal 20 all’80 per cento della disponibilità complessiva.

Citroen C4 X, combinazione di stile e comodità

In sintesi, Citroen C4 X sembra davvero candidarsi a diventare l’auto ideale per chi cerca un design di qualità abbinato ad una tecnologia, anche sotto il cofano, all’avanguardia.

Ma anche un mezzo di trasporto comodo ed accogliente, con un’esperienza a bordo rilassante e all’insegna dello spazio, come dimostra l’ottima abitabilità delle sedute posteriori, oltre ad un bagagliaio che parte da una capacità minima di 510 litri.

A tutto questo, naturalmente, si aggiunga l’immancabile programma Citroën Advanced Comfort, che anche nel caso della nuova C4 X propone sedili Advanced Comfort e sospensioni Citroën Advanced Comfort che permettono alla vettura di comportarsi al meglio in qualsiasi contesto di strada.