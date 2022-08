Citroen C5 X, piacere di guida al massimo: ecco cosa ci aspetta (FOTO)

La berlina Citroen è un mix perfetto di comodità, stile e tecnologia. Caratteristiche che la proiettano verso una clientela premium.

In una sola vettura l’eleganza di una berlina, la versatilità di una station wagon e la praticità di un SUV compatto. Nuova Citroen C5 X, arrivata sul mercato italiano lo scorso mese di maggio, è senza ombra di dubbio un prodotto innovativo e a tratti inedito se paragonata all’ultima generazione di modelli sfornati dalla casa francese. Tuttavia, siamo dinnanzi alla massima espressione della filosofia Citroen in termini di audacia, innovazioni tecnologiche e comfort. Proviamo a spiegarvi nelle prossime righe perché.

Lunga complessivamente 4,8 metri, larga 1,8 m e con un’altezza di 1,4 m, l’originalità di un design, completamente rivisitato, è tipico dello stile Citroen, con una cura dei dettagli come al solito pronunciata ed accattivante. Inoltre, le linee esterne filanti e moderne consegnano un profilo distinguibile sin da un primo contatto, a cominciare dal voluminoso muso anteriore sul cui frontale spicca la firma luminosa a V creata dal gioco di luci dei gruppi ottici Full Led.

La porzione posteriore, e in particolare la coda, risulta anch’essa molto pronunciata. Il tetto confluisce nel lunotto grazie ad uno spoiler appositamente concepito, e a suggellare il profilo del corpo vettura troviamo, esternamente, delle protezioni nere alla base delle fiancate tipiche dei crossover oltre a dei particolarissimi cerchi in lega bicolore che possono arrivare fino a 19″.

Citroen C5 X: stile ma anche tecnologia

La nuova Citroen C5 X si presenta con una strumentazione di bordo in grado di soddisfare anche i palati più raffinati della clientela più esigente. A servizio dei passeggeri troviamo innanzitutto un sistema d’infotainment con interfaccia da 12 pollici, compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto in modalità wireless, al quale si aggiunge l’Head Up display che rende facilmente accessibili tutte le più importanti informazioni di guida direttamente sul parabrezza della vettura. Infine, ADAS di ultima generazione tra cui si segnalano le telecamere perimetrali a 360 gradi, la frenata automatica di emergenza, il Cruise Contro adattivo e il sistema di mantenimento attivo della corsia.

A tutto questo, spostandoci sulla qualità della vita al volante, si aggiungano pure le sospensioni Attive Citroën Advanced Comfort, una tecnologia inedita che associa la sospensione con doppi Smorzatori Idraulici Progressivi, già presente nella gamma Citroën su altri modelli come C4 e Nuovo SUV C5 Aircross, al controllo elettronico degli ammortizzatori.

Con questo ulteriore upgrade, la sospensione di ciascuna ruota è gestita in modo indipendente e in tempo reale per rispondere alle sollecitazioni che propone la strada percorsa, il che consente non solo un controllo elettronico costante degli ammortizzatori ma anche di aumentare, ulteriormente, sia la stabilità che il comfort di guida. Le sospensioni Attive Citroën Advanced Comfort sono disponibili solo sulla versione Hybrid Plug-in della Citroen C5 X, mentre sulle versioni termiche troviamo quelle con doppi Smorzatori Idraulici Progressivi.

Citroen C5 X, motori termici ed ibridi

Spostandoci sulla gamma motori, la nuova Citroen C5 X archivia concettualmente la possibilità di proporre a listino una versione diesel, consegnando alla propria clientela una scelta che spazia dal 1.2 benzina 3 cilindri Pure Tech da 130 CV, al 1.6 benzina, sempre Pure Tech ma 4 cilindri, da 180 CV, e trovando il suo stato dell’arte nel nuovo pacchetto ibrido plug-in da 81.2 kW, che abbina proprio il 1.6 benzina 180 CV ad un motore elettrico da 110 CV, per una potenza combinata complessiva di 225 CV e 360 Nm di coppia.

Tutte le motorizzazioni sono abbinate di serie ai sistemi Start&Stop, unitamente al cambio automatico a 8 rapporti con convertitore di coppia e la trazione anteriore.

Disponibile negli allestimenti Feel e Shine, i prezzi della nuova Citroen C5 X partono da un entry level di 33.250 euro per la versione equipaggiata con il 1.2 Pure Tech da 130 CV e nell’allestimento Feel, mentre i modelli plug-in hybrid partono da 45.250 euro.