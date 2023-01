Cristiano Ronaldo, nel suo garage c’è un gioiello che vale una fortuna

Tra le tante auto di lusso e supersportive che ha Cristiano Ronaldo ce n’è una che vale davvero un patrimonio. Ecco perché.

In giro per il mondo non sono tantissimi i collezionisti che possiedono un parco auto che vale un patrimonio. Spesso si tratta di grandi magnati, oppure di politici o uomini dello sport. In questo ultimo caso ne abbiamo diversi di esempi di appassionati di quattro ruote che ogni giorno entrano nel proprio garage e possono scegliere tra decine di supercar. Tra questi ovviamente c’è forse il calciatore che insieme a Lionel Messi ha di più inciso nel mondo del pallone nell’ultimo decennio. Parliamo di Cristiano Ronaldo, che dopo un periodo d’oro ultimamente almeno in mezzo al campo non se l’è passata bene. Dopo la delusione con la Juventus e il Manchester United, l’asso portoghese è uscito malamente dagli ultimi mondiali. Ma si è rifatto firmando un contratto faraonico con la squadra araba dell’Al Nassr, dove percepirà fino al 2025 200 milioni di euro a stagione.

Cristiano Ronaldo possiede così tante vetture di valore che non ha un solo mega-garage ma ben sette: cinque a Madrid e due a Lisbona. Una delle ultime auto che ha ricevuto in regalo dalla sua compagna Georgina Rodriguez è un vero gioiello. Si tratta, infatti, di una Rolls Royce Dawn decapottabile, dal valore di circa 345 mila euro. Ma c’è da dire che non è la vettura più preziosa del parco auto di CR7, che nella sua collezione privata ha anche Ferrari, McLaren e Lamborghini, solo per citarne alcune. Ma tra tutte ce n’è una che spicca, perché si tratta di una one-off, ossia un modello unico, che viene già oltre 18 milioni di dollari: si tratta della Bugatti La Voiture Noire.

Ronaldo e la sua Bugatti che vale un patrimonio

Si tratta di una macchina davvero incredibile, per cui ci sono voluti un paio di anni perché il campione portoghese l’avesse nel proprio garage. Presentata per la prima volta al mondo al Salone di Ginevra 2019, l’azienda francese ha costruito questo modello unico come omaggio al 110 ° anniversario della fondazione del marchio. Inizialmente si pensava che la Bugatti La Voiture Noire potesse essere stata acquistata dall’ex presidente del Gruppo Volkswagen Ferdinand Piech, ma alla fine ad avere la meglio è stato il calciatore.

Questa supercar riprende lo stile della Bugatti Type 57 SC Atlantic, cui quattro modelli furono costruiti tra il 1936 e il 1938, diventando una delle auto più apprezzate al mondo da parte dei collezionisti. E’ alimentata dal motore W16 turbocompresso da 8.0 litri e può raggiungere i 420 km/h di velocità massima con i suoi 1500 Cv. Ma la particolarità è che si tratta di una delle auto più costose mai costruite nella storia.

Disegnata dalla mano del direttore del design di Bugatti Étienne Salomé, in pratica è una rivisitazione della Bugatti Chiron, senza modificarne la piattaforma meccanica. Il frontale allungato è simile a quello della Divo nello splitter inferiore, ma totalmente inedito per quanto riguarda i gruppi ottici e gli sfoghi sul cofano. Dal frontale fino alla coda c’è una pinna centrale realizzata in alluminio che replica l’elemento stilistico più particolare della Atlantic. Il posteriore è un unico LED curvo per i gruppi ottici, mentre sotto emergono sei terminali di scarico singoli. Altra chicca la carrozzeria, interamente in fibra di carbonio è realizzata a mano e verniciata in tinta Deep Black Gloss.

Un’auto questa che conferma la passione di Ronaldo per le Bugatti. Infatti oltre a questa possiede una Chiron ma soprattutto una Centodieci, che ha un valore di ben 8,5 milioni di sterline. Pare che il calciatore sia la decima persona in tutto il mondo a possedere questa vettura.