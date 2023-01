Ferrari, un modello unico finisce all’asta: le cifre sono fuori dal mondo

Una Ferrari LaFerrari verrà presto battuta all’asta per delle cifre milionarie. Il modello in questione è speciale per un motivo.

La Ferrari è il vostro sogno proibito? Probabilmente lo è per tutti gli appassionati di motori, ed è molto triste pensare che le Rosse possano essere acquistate soltanto da pochi fortunati, ma se non fosse così, questo marchio non verrebbe considerato tanto esclusivo ed idolatrato in ogni angolo del mondo.

Ogni singolo modello che esce dalla fabbrica di Maranello racconta un paese, una storia, un qualcosa di unico in questo pianeta, e le cose non cambieranno mai, anche in un momento in cui l’automotive vive una grande crisi e tutti i marchi si stanno dirottando verso l’elettrico e le nuove tecnologie.

In un certo senso, la Ferrari ha sicuramente modificato, almeno in parte, il proprio approccio al mercato, visto che qualche mese fa è stato immesso sul mercato il Suv Purosangue, un modello che ha subito spaccato in due il mondo degli appassionati delle quattro ruote.

Una buona parte ha gradito l’arrivo di questo Suv, giudicandolo nettamente più bello ed affascinante rispetto ai rivali in questo segmento, ma altri hanno pensato che non avesse nulla a che fare con l’anima supersportiva delle vetture di Maranello, la cui caratteristica principale è sempre stata quella di staccarsi dal mercato e di fondare il proprio rapporto con gli appassionati sulla loro unicità e sul loro fascino intramontabile. La speranza è che tutto ciò non cambi mai, anche se i tempi moderni spesso inducono a qualche novità.

Nella giornata odierna, vi parleremo di un modello davvero unico, di una LaFerrari che ha una caratteristica particolare e che la differenzia da tutte le altre. Il prezzo per cui verrà battuta all’asta è davvero folle, ma scoprendone le caratteristiche vi farete un’idea del perché costa così tanto. Siamo certi del fatto che capirete.

Ferrari, una LaFerrari blu elettrico all’asta

La Ferrari LaFerrari è una vettura da sogno, esclusiva già di per sé. Tuttavia, il prossimo 26 gennaio, nella città di Phoenix, in Arizona, ne verrà battuto all’asta un modello ancor più unico nel suo genere, dal momento che si tratta della sola versione di colore blu elettrico che sia mai stata realizzata dal Cavallino.

Il banditore è la famosa azienda RM Sotheby’s, che recentemente ha venduto capolavori come la F2003-GA di Michael Schumacher, battuta per la clamorosa cifra di 14 milioni di dollari. Il telaio della LaFerrari di cui vi parliamo è il numero ZFF76ZFA2E0207435, che venne prodotta e consegnata nell’ormai lontano 2014.

La carrozzeria, come detto, è di colore blu elettrico, mentre l’abitacolo è di colore crema, l’unico accoppiamento di questo tipo per quanto riguarda l’hypercar della casa modenese. La vettura, 9 anni fa, venne acquistata dal famoso collezionista Greg Whitten, che nel 2018 si assicurò anche una 288 GTO per la modica cifra di 48 milioni di dollari, un numero che fa impressione soltanto a leggerlo.

Questa Ferrari ha percorso soltano 3186 miglia, ed è appartenuta ad una collezione di gioielli a serie limitata. Si tratta di una hypercar di nuova generazione, e tanto per intenderci la potremmo giudicare come l’erede di modelli come la F40, la F50 o la Enzo, uscita nel 2002 dopo essere stata sviluppata in stretta collaborazione proprio con Schumacher.

Il motore è un mostruoso V12 da 6,3 litri, che porta la potenza massima a toccare un numero di 963 cavalli, visto che gli 800 del termico sono coadiuvati dai 163 del KERS, ovvero la parte elettrica direttamente derivata dall’esperienza fatta con le monoposto di F1. L’accelerazione che copre gli 0-100 km/h viene coperta in 2,8 secondi, mentre la velocità massima è fissata attorno ai 350 km/h.

La parte elettrica ha una sua importanza nelle fasi di accelerazione, e permette di toccare i 300 km/h in circa 15 secondi, i 200 in meno di 7 secondi. Pazzeschi anche i livelli di carico aerodinamico raggiunti, così come il design curato da Flavio Manzoni, un maestro nel creare modelli di questa bellezza e così futuristici dal punto di vista estetico.

Se vi state chiedendo quello che sarà il prezzo di partenza di un’asta così singolare, sappiate che il costo è davvero folle. Si partirà, secondo quanto emerso, da cifre comprese tra i 4 ed i 4,5 milioni di dollari, non proprio un costo adatto a tutti i portafogli, ma soltanto a pochissimi fortunati che si raduneranno a Phoenix cercando di assicurarsela.

Nelle foto che abbiamo postato in basso, caricate sul profilo ufficiale della casa d’asta, potrete ammirare la meraviglia di questa vettura, un vero e proprio capolavoro che ci riconcilia con la bellezza delle supercar, soprattutto con quelle prodotte a Maranello. Se ne avete la possibilità economica, non fatevela sfuggire.