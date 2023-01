Un famoso rapper si regala una splendida Ferrari: che spettacolo (FOTO)

Le Ferrari sono il sogno di tutti gli appassionati di motori, ma solo pochi fortunati possono acquistarla. Ecco una versione unica della F8.

Una delle Ferrari più belle degli ultimi anni è la F8 Tributo, sportiva a motore centrale che è stata presentata nel 2019 dalla casa di Maranello. Si tratta della diretta erede della 488 GTB, dalla quale eredita il motore turbo, un V8 a 90 gradi con cilindrata di 3902 centimetri cubici, per una potenza massima di ben 720 cavalli.

Tante le modifiche effettuate sul fronte telaistico, con lo scopo di garantire livelli di downforce ancor più elevati rispetto al modello precedente, sfruttando un fondo più efficiente, ma anche nuovi generatori di vortici ed un diffusore posteriore del tutto rivisto per aumentare il carico di circa il 20% in quella zona della supercar.

La Ferrari F8 Tributo è un vero e proprio capolavoro, in pieno stile della casa di Maranello. Modelli così sono il sogno di tanti appassionati di automobili, ma ben sappiamo che sono pochi coloro che si possono permettere questi capolavori di ingegneria. Nelle prossime righe, vi parleremo di un modello esclusivo di questa vettura che è finita nelle mani di un rapper molto noto nell’industria musicale.

Ferrari, ecco la F8 Tributo di Larry June

Larry June è un rapper molto affermato, che milita in questo campo da ormai un decennio e mezzo. Non è il primo cantante ad avere una passione molto pronunciata per il mondo delle auto, ma vi assicuriamo che una Ferrari bella come quella che ha appena acquistato non ce l’hanno tutti i personaggi famosi.

L’artista si è regalato infatti una splendida F8 Tributo Spider di colore nero, che come la versione tradizionale regala prestazioni eccezionali. Se si preme a fondo il pedale dell’acceleratore, la decappottabile impiega solo 2,9 secondi per passare da zero a 100 km/h. E può raggiungere una velocità massima limitata elettronicamente a 211 mph (340 km/h).

Il rapper ha speso una bella cifra per assicurarsela, pari ad un qualcosa come 274.280 dollari, avendola acquistata oltreoceano. La F8 Spider di Larry June è dotata di una particolare tinta nera, con cerchi “Forged Glossy Brilliant Silver” e pinze nere Rosso Corsa. Sebbene non ci siano immagini che mostrino l’interno, gli scatti condivisi dallo stesso cantante su Instagram che vi abbiamo postato in basso rivelano che potrebbe aver optato anche per un abitacolo di colore scuro.

La Ferrari in questione è davvero eccezionale a livello di bellezza e prestazioni, anche se la Spider perde qualcosina rispetto alla versione tradizionale per via del peso extra del tettuccio scopribile. June può dirsi davvero orgoglioso dell’acquisto fatto, nella consapevolezza di essere stato molto fortunato a portare nel suo garage questa F8 turbocompressa e dalle performance sopraffine.

Per farvela apprezzare meglio, eccovi il post pubblicato sul profilo ufficiale del cantante, che ha deciso di far vivere, seppur in minima parte, il brivido di avere una vettura del Cavallino ai suoi sostenitori. La supercar è davvero unica e racchiude tutte le caratteristiche che un mezzo prodotto a Maranello deve avere, facendo davvero impallidire tutti gli appassionati di questo marchio.