Ferrari, un modello unico presto all’asta: vale una cifra blu (FOTO)

La Ferrari F12 tdf personalizzata è il sogno di molti appassionati, ed ora è possibile averne una grazie ad un’asta. Ecco il prezzo.

Il sogno di ogni appassionato è quello di poter avere nel proprio garage una Ferrari, ma sono pochissimi i fortunati che possono permettersela. Oltre alle Rosse disponibili ad un prezzo di listino più “sostenibile”, esistono anche dei modelli unici ancor più inavvicinabili, che non sempre sono facili da acquistare.

L’occasione per assicurarsele sono le aste, organizzate molto spesso da aziende specializzate, come quella di cui vi parleremo oggi e che avverrà nelle prossime settimane. Le Rosse attirano sempre un grandissimo numero di appassionati, indipendentemente dai risultati sportivi degli ultimi anni che sono stati molto deludenti.

La protagonista del racconto odierno è una Ferrari F12 tdf, una variante ancor più estrema della F12berlinetta, realizzata dal Cavallino tra il 2012 ed il 2017. La tdf arrivò nel 2015, e sono stati tanti i personaggi famosi a cui è stata venduta. Un esempio? Kimi Raikkonen, anche se nel suo caso non si trattò di una vendita, ma di un regalo della Scuderia modenese per il quale il finlandese gareggiava a quei tempi.

Questa tipologia di vettura, in molti casi, può essere personalizzata dal cliente come meglio crede, aggiungendo un tocco personale ad una supercar che già di per sé è straordinaria. La F12 tdf è uno dei modelli più esclusivi prodotti dal Cavallino negli ultimi anni, e considerando che è stata personalizzata da un suo cliente in maniera certosina, il suo valore non poteva che aumentare, andando a superare anche il milione di dollari. Una cifra simile è accessibile solo a pochissimi personaggi, ma siamo sicuri che all’asta di fine mese, organizzata in Arizona, non mancherà la lotta per assicurarsela.

Nelle prossime righe, vi sveleremo i dettagli relativi a questa Rossa, che è dotata di alcuni elementi stilistici introvabili nei modelli sul listino. Inoltre, c’è anche una raccolta di immagini che vi farà avere un’idea più precisa della bellezza di questa vettura, pronta ad essere accolta nel garage di un nuovo cliente. Ecco di che vettura si tratta.

Ferrari, ecco quanto vale questa F12 tdf da sogno

La Ferrari F12 tdf è una variante della Berlinetta, che venne presentata nel novembre del 2015. La sigla indica un omaggio al Tour de France dell’Automobile, una corsa endurance in cui il Cavallino gareggiò a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, portando a casa sempre dei risultati di rilievo.

I successi vennnero ottenuti con la 250 GT Berlinetta, e la F12 tdf è un omaggio a quei trionfi. L’auto è stata prodotta in 799 esemplari, spinta da un portentoso V12 che è stato potenziato a 780 cavalli, dunque, ancor più spinto rispetto a quello della F12 standard, giusto per far sentire ai proprietari il brivido della velocità a livelli ancor più elevati.

L’accelerazione tra 0-100 km/h viene coperta in appena 2,9 secondi, con una velocità massima che tocca i 340 km/h, per una delle Rosse più potenti e veloci di tutta la storia di questo marchio. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, delle 799 unità vendute, ben 299 sono state destinate a questo mercato, da sempre molto ben visto dal Cavallino che ottiene grandi ricavi oltreoceano.

Una di queste verrà venduta all’asta nei prossimi tempi da RM Sotheby’s, ma è bene dirvi sin da subito che non si tratta di una F12 tdf come tutte le altre. Quella in questione, con numero di telaio 224694, ha una livrea Rosso Scuderia, con strips blu e bianche che la decorano assieme a degli elementi realizzati in fibra di carbonio, disposti a vista e che si fanno ammirare in tutta la loro potenza tecnologica.

Le pinze dei freni sono in color oro, con cerchi in lega da ben 12 razze, praticamente simili a quelli delle vetture da corsa. Gli interni sono completamente colorati da pelle rossa, come potrete vedere voi stessi dalla foto che abbiamo postato in basso. La Ferrari in questione verrà venduta con tagliando effettuato e gomme nuove Michelin Pilot Sport 4S.

Il prezzo non può che essere elevatissimo, ed infatti partirà da una cifra compresa tra 1,1 ed 1,3 milioni di dollari, ma non poteva essere altrimenti. La F12 tdf è già di per sé un modello unico, e quella di cui vi abbiamo parlato sino ad ora è ancor più particolare e personalizzata, introvabile nei comuni concessionari.

Nelle foto postate in basso, potrete ammirare tutta la bellezza e l’unicità di questo gioiello, che presto finirà nelle mani di qualche fortunato compratore. Se siete interessati, l’asta si terrà a fine gennaio nello stato americano dell’Arizona, dove potrete recarvi per cercare di regalarvi un sogno ad occhi aperti.