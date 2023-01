Addio a Gina Lollobrigida: l’amore per le auto e la Rolls-Royce

“Era il 17 febbraio del 1969, quando chiamarono mio padre chiedendogli di precipitarsi nei pressi di Orvieto, per recuperare la sua vettura finita in un burrone“, il racconto del meccanico riportato da La Gazzetta dello Sport.

La Lollobrigida e la Rolls-Royce dorata

Fondata nel 1957, l’officina era presto diventata riferimento per i vip. Dunque non stupisce che furono proprio loro a dover recuperare i rottami della potente vettura dell’attrice. “Salimmo sul carro attrezzi di corsa e arrivammo in una sorta di deposito all’uscita di Orvieto“, prosegue la narrazione. “Lì trovammo l’auto schiacciata nella parte frontale e nella parte laterale destra. E con il parabrezza anteriore sfondato dal lato passeggero. Ci vollero parecchi mesi per rimetterla a posto“, ha rammentato. A causare l’uscita di strada del veicolo la pioggia e il ghiaccio, oltre l’alta velocità.

Da sempre amante delle quattro ruote, la “Lollo” aveva addirittura partecipato al Rally del Cina del 1955 assieme al marito.

Uscita dal terribile crash con poco più di qualche graffio, non così bene andò a Zeffirelli, in coma per tre giorni a seguito di ben 32 fratture al cranio.

“Mio padre mi raccontò che stava accompagnando il regista e il critico allo stadio per la partita Fiorentina-Cagliari. Lei invece, avrebbe dovuto andare a Firenze per un servizio fotografico“, ha poi fornito qualche dettaglio in più.

Bardelli non si è dimenticato neppure la targa: “Era Roma 626062. La andavamo a prendere e riportare personalmente all’abitazione di Gina sull’Appia Antica, dopo ogni intervento di assistenza“.