Il figlio vuole una Rolls Royce: il padre gliela costruisce

Se non ci si può permettere l’auto più costosa al mondo perché non costruirla in legno per farsi un giro con il proprio pargoletto? Il video di questa Rolls Royce vi lascerà senza parole.

La Rolls Royce con la produzione della Boat Tail si è superata. Come intuirete dal nome l’auto ricorda più una barca, o meglio uno yacht extralusso realizzata per pochissimi clienti fortunati. Si tratta di un numero che si può contare sulle dita di una sola mano, dato che è stata realizzata in una divisione speciale della casa inglese riservata a progetti esclusivi. La mastodontica auto di lusso prende spunto dalla Phantom, conservando il medesimo DNA.

Questo yacht stradale è una cabriolet lunga quasi 580 cm, home made da operari specializzati. La contaminazione con gli scafi è visibile, soprattutto nella coda lunga che ricorda quella di una nave imponente. Il fontale è massiccio, come tutte le auto del marchio inglese. Va ricordato che Rolls-Royce Group plc è un gruppo inglese con sede a Londra ed opera in quattro settori: aeronautico civile, aeronautico militare, propulsione navale ed energetico. Lato Automotive la casa fa parte del gruppo BMW che ha conservato intatto lo stile storico.

La Boat Tail supera il concetto di eleganza classica, essendo una special unica nel suo genere. Come il ponte di una nave, questo modello di RR è rivestito in legno. Nel caso la calura fosse eccessiva, due sportelli nella parte posteriore, con un azionamento elettrico, garantiscono al guidatore una dolce sosta. Il set con refrigeratore e tavolini regalerà momenti unici en plein air, proprio come in piccolo vivono i protagonisti della storia in basso.

Una Rolls Royce in legno

Il costo della Boat Tail è di 28 milioni di dollari, realizzata esclusivamente per tre facoltosi clienti rimasti anonimi: due di questi, secondo i rumor, sarebbero il rapper Jay-Z e la compagna, la pop star Beyoncé, amanti del lusso e delle belle auto. Il bambino nel video per un attimo si sarà sentito come il figlio della coppia di cantanti, dato il lavoro straordinario eseguito per realizzare la vettura in scala ridotta.

Un padre ha voluto sorprendere il proprio bambino riproducendo la RR Boat Tail in legno. Il canale YouTube Woodworking Art ha messo in mostra le capacità artigianali del protagonista del video che è partito da un unico blocco di legno. Si tratta di un lavoro impressionante che ha richiesto ben 68 giorni per essere ultimato, trattandosi di un progetto con così tanti dettagli. L’abitacolo è curato in ogni particolare, potendo ospitare anche un adulto. Dallo sterzo ai sedili, tutto è concepito per andare in strada e funzionare come una vera e propria auto. Tutto è stato poi costruito con cura, rispettando il modello originale, proprio come questo modello in legno della classe G.

Il frontale presenta l’intarsio giusto per ricreare il senso di vigore dell’auto originale. La zona posteriore dell’auto è a dir poco spettacolare con il sistema di apertura che nasconde il set per fermarsi per un aperitivo. Il papà ha predisposto anche l’ombrello per proteggersi dai raggi del sole e bere un bicchierino sugli sgabelli all’ombra. I fari, le portiere, le ruote sono l’opera di un grande artista. Il bambino è a dir poco meravigliato di poter osservare il mondo da un sedile molto privilegiato.