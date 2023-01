Renault, pronto il restyling della Clio 5? Ecco come sarà (VIDEO)

La Renault potrebbe seriamente pensare ad un restyling della Clio 5, ma per ora dobbiamo osservare solo il render. Ecco le sue forme.

In casa Renault può esserci soddisfazione dando un’occhiata ai dati del mercato 2022. Si è trattato di un periodo infernale per il settore automotive, con un crollo delle vendite rispetto a quello precedente, che era stato condizionato dal Covid-19 in maniera sicuramente più importante rispetto a quello che si è appena concluso.

Parlando dell’Italia, sono state immatricolate oltre 46 mila vetture per la casa francese per quanto riguarda i clienti privati, dato che sale a quasi 60 mila se le consideriamo nella loro totalità. Ottima la crescita per quanto riguarda le auto elettriche, con 3311 immatricolazioni tra i privati, pari ad una quota di mercato di circa il 15,8%.

A fare la differenza ci ha pensato la Twingo E-Tech electric, che ha ottenuto ben 2308 immatricolazioni. Ottimi i risultati anche per quanto riguarda l’ibrido, e la Renault può guardare con grande ottimismo al 2023, anno che da molti viene indicato come quello in cui il mercato delle quattro ruote dovrà rinascere, senza se e senza ma.

Nelle prossime righe, vi parleremo di un restyling molto interessante che potrebbe avvenire nei mesi prossimi, relativo alla quinta serie della Clio. Questo modello, infatti, non ha entusiasmato sin dalla sua uscita sul mercato avvenuta nel 2019, perdendo il confronto con altre concorrenti dirette.

La vettura è ancora allo studio e non vi è una certezza matematica sulla sua realizzazione, anche se si parla già di un veicolo che non avrà versioni elettriche, ma soltanto ibride. Si tratta di un colpo di scena non da poco visto il momento del mercato dell’automotive, ma solo tra poco sapremo la verità.

Renault, ecco come potrebbe essere la nuova Clio

La Renault ha lanciato nel 2019 la quinta serie della Clio, che era nata con l’obiettivo di strappare alla Peugeot 208 il trono di auto con più vendite in Europa. La sfida era nata soprattutto come derby francese, ma i risultati non sono stati sufficienti per poter battere i cugini della casa del Leone, e per questo motivo potrebbe arrivare un restyling che punti al definitivo sorpasso.

Il motivo del fallimento? C’è chi pensa che tutto sia stato causato da una quinta generazione di Clio troppo poco aggressiva, che non ha migliorato i difetti della precedente. Addirittura, qualcuno ha detto che è apparsa come un’evoluzione di quella precedente e che non si trattasse affatto di un’auto nuova, arrivando a “stancare” la clientela della casa francese.

La Renault sta pensando ad un restyling di questa versione, ma è proprio qui che potrebbe scattare il colpo di scena. Infatti, le novità dovranno essere molto marcate, perché non sarà sufficiente cambiare soltanto qualche dettaglio, ma occorreranno interventi molto precisi per correggere i difetti del mezzo uscito sul mercato da ormai quasi quattro anni.

Le indiscrezioni parlano di nuovi fari anteriori, che non saranno più a forma di C ma che verranno inglobati in ganci luminosi, con diverse somiglianze rispetto ad un concept chiamato Scenic Vision. La calandra prenderà ispirazione quella del Suv del marchio transalpino, vale a dire l’Astral, ed anche sui fari posteriori sono attese modifiche, anche se meno evidenti ed importanti rispetto all’anteriore.

Cambiano anche gli interni, con uno schermo touchscreen che sarà più grande ed aumenterà il comfort del guidatore e degli occupanti dell’abitacolo. Il colpo di scena è però dettato dalle motorizzazioni. Infatti, la Clio non avrà una versione full electric, tenendosi lontana dai canoni che la gran parte dei costruttori stanno seguendo in questa fase di elettrificazione completa, compresa la storica rivale Peugeot.

Le versioni disponibili saranno quella ibrida E-Tech che potrebbe montare anche il nuovissimo 1.2 turbo che è stato montato, per la prima volta, sull’Astral, ma per il momento è ancora presto per potervi dare delle risposte adeguate su questo argomento, meglio attendere le versioni ufficiali che sono attese tra pochi mesi.

Sul canale YouTube “Manhoub 1” è stato caricato un video che mostra le forme della nuova Clio 5 oggetto di restyling, un render costruito in base alle varie indiscrezioni raccolte e che ci permette di dare una prima occhiata a questo veicolo. A quanto pare, ci sono delle differenze con il modello precedente, ma è chiaro che la mancanza di una versione full electric era un qualcosa che era difficilmente prevedibile.

Il motore E-Tech prende alcune tecnologie sviluppate sull’auto di F1 dell’Alpine, quarta a fine 2022 nel mondiale costruttori con Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Nei prossimi giorni vi daremo conto di tutte le novità legate a questo modello, ma nel frattempo mettetevi comodi e godetevi queste splendide immagini. Il futuro è già arrivato.