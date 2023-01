Chi è la moglie di Sebastian Vettel? Ecco tutto ciò che c’è da sapere

Sebastian Vettel si è appena ritirato dalla F1, ma il suo nome non verrà mai dimenticato dai fan. Oggi scopriremo chi è sua moglie.

Il mondo della F1 ha vissuto una giornata molto triste lo scorso 20 novembre, quando è andato in scena il Gran Premio di Abu Dhabi. Il motivo non sta certo nel fatto che si trattava dell’ultima gara stagionale, ma nell’ultima apparizione di Sebastian Vettel come pilota ufficiale.

Il tedesco ha detto addio al Circus dopo ben 15 anni e 299 Gran Premi, con 53 gare vinte e la bellezza di quattro titoli mondiali portati a casa nel periodo d’oro in Red Bull, tra il 2010 ed il 2013. Il nativo di Heppenheim è ancora oggi il più giovane campione del mondo della storia di questo sport, anche se sulla sua carriera ci sarà sempre il rimpianto di non aver vinto l’iride con la Ferrari.

Vettel si trasferì a Maranello nel 2015, al termine della strepitosa epopea con il team di Milton Keynes, con il quale vinse ben 38 GP e portò a casa un poker di titoli mondiali. Il suo obiettivo era quello di replicare quanto fatto da Michael Schumacher tanti anni prima, ovvero risollevare la Rossa dopo un periodo difficile.

Il Cavallino aveva appena salutato Fernando Alonso, che per ben due volte, nel 2010 e nel 2012, fu beffato proprio da Seb all’ultima gara dell’anno. Il pilota teutonico esordì impressionando nel 2015, con ben tre vittorie ottenute in Malesia, in Ungheria ed a Singapore, risultando l’unico ad aver portato a casa un successo che non si chiamasse Lewis Hamilton o Nico Rosberg, letteralmente imprendibili sulle due Mercedes.

Il 2016 fu un netto passo indietro, mentre sia nel 2017 che nel 2018 portò a casa cinque vittorie a stagione e per due volte il titolo di vice-campione del mondo, ma a causa dei troppi errori commessi non riuscì ad avere ragione di Hamilton. Dopo l’addio a Maranello, Seb ha vissuto gli ultimi due anni nel Circus in Aston Martin, con un secondo posto a Baku nel 2021 come miglior risultato.

Vettel, andiamo a scoprire sua moglie Hannah Prater

: Designer di abbigliamento Partner: Sebastian Vettel



Sebastian Vettel ha sempre dichiarato di aver avuto un solo amore nel corso della sua vita, vale a dire la coetanea Hannah Prater. Di lei si sa molto poco, visto che Seb ha sempre voluto proteggere la propria vita privata, tenendo lontano da essa gli occhi dei curiosi.

Di Hannah sappiamo che è una designer di abbigliamento, e che i due si sono conosciuti da giovani. Il matrimonio, celebrato in gran segreto, è avvenuto il 21 giugno del 2019, durante la penultima stagione del quattro volte campione del mondo in Ferrari. La coppia ha avuto tre figli, Emilie, Matilda ed un terzogenito, di cui non è mai stato rivelato il nome, con alcune indiscrezioni che parlano della scelta di Enzo, come il fondatore del Cavallino.

La coppia è comunque molto affiatata, ed Hannah ha seguito diverse volte suo marito sulle piste di tutto il mondo, soprattutto ai tempi della Red Bull. La scelta del ritiro di Sebastian è stata dovuta anche al fatto di volersi concentrare sulla famiglia, alla quale lui tiene in maniera particolare.