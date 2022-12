Quali sono attualmente le condizioni di Michael Schumacher? La verità

Michael Schumacher è inchiodato ad un letto da ormai nove anni, ma i tifosi non perdono la speranza. Ecco come sta oggi il tedesco.

Tutti vorrebbero avere notizie sulle condizioni di salute di Michael Schumacher, ma dal giugno del 2014 non sono mai stati più forniti aggiornamenti. La moglie Corinna Betsch ha dato prova del grande amore per suo marito, decidendo di proteggerlo dalla ressa mediatica che si è creata in questi anni, preferendo tenere per sé ed i suoi figli un dolore che è destinato a non passare mai.

Il Kaiser di Kerpen è stato vittima, il 29 dicembre del 2013, di un incidente assurdo, beffardo, che lascia davvero riflettere sul senso della vita e sulle sue dinamiche quotidiane. Stiamo parlando di un uomo che in carriera ha vinto sette titoli mondiali, mettendo a repentaglio la propria incolumità per oltre vent’anni, e che in macchina non ha mai avuto incidenti troppo gravi.

Quello più pericoloso risale all’11 luglio del 1999, durante il Gran Premio di Gran Bretagna. Michael Schumacher andò a sbattere durante il primo giro, finendo dritto alla curva Stowe, fratturandosi tibie e perone e dovendo dire addio al terzo titolo mondiale, poi conquistato nel 2000.

Tralasciando questo spiacevole episodio, la leggenda teutonica non aveva mai rischiato la vita come accaduto ai suoi colleghi dell’epoca, riuscendo sempre a distinguersi per una guida sopraffina ed intelligente, capace di esaltarlo nelle fasi di gara più importanti. Dopo la decennale esperienza in Ferrari, il tedesco decise di ritirarsi a fine 2006, prima di tornare in pista con la Mercedes nel 2010.

Gli anni passati senza guidare misero in seria difficoltà il Kaiser di Kerpen, che non riuscì mai ad essere realmente competitivo. Dopo un bel podio conquistato nel 2012 a Valencia, il tedesco decise di ritirarsi, cedendo il volante della sua Mercedes a Lewis Hamilton per le stagioni seguenti, di cui ben conosciamo il destino.

Michael Schumacher, ecco come sta oggi il tedesco

Sulle condizioni attuali di Michael Schumacher sappiamo poco e nulla. Le ultime notizie ufficiali sono state diramate nel giugno del 2014, a sei mesi e mezzo dall’incidente del 29 novembre avvenuto sulle nevi di Meribel. Il tedesco, nel corso dell’estate, uscì dal coma e lasciò l’ospedale di Grenoble, nel quale era stato operato tra la fine di dicembre ed i primi di gennaio, restando ricoverato per diverso tempo.

Le indiscrezioni e qualche intervista sporadica di Corinna Betsch ci hanno fatto capire che la situazione non è molto cambiata. Anche Jean Todt, team principal della Ferrari ai tempi del tedesco, si lascia spesso sfuggire qualche frase, in cui racconta che “Michael è qui con noi, ma è soltanto diverso da prima“.

Ciò fa capire che Michael Schumacher è in vita, ma che probabilmente è impossibilitato a parlare ed a muoversi. Alcune indiscrezioni parlavano del fatto che potesse muovere soltanto gli occhi, ma riguardo alla deambulazione o alla possibilità di parlare non ci sono grandi aggiornamenti.

Un folto gruppo di medici lo segue giorno per giorno, con spese ingenti da parte della famiglia, che per sostenerle è stata costretta anche a vendere diverse proprietà. A questo punto si spera soltanto in un miracolo o in un’innovazione scientifica, un qualcosa che possa aiutare il tedesco e tutti quelli che versano in condizioni simili alle sue.