Verstappen, futuro tracciato dopo la F1: ecco cosa farà

Nonostante la sua giovane età, Verstappen pensa già all’avvenire, ossia a quando smetterà con la F1. Le sue idee sono piuttosto chiare.

Nel 2022 ha conquistato il suo secondo titolo iridato di F1 dopo una stagione dominata grazie a 15 vittorie di gara in 22 appuntamenti disputati. Eppure il pensiero di Max Verstappen è già al dopo. A quando, stanco di girare in tondo tra i circuiti del Circus deciderà di salutare la compagnia.

Se si pensa che Fernando Alonso a 41 anni è ancora in griglia, Kimi Raikkonen si è ritirato a 42 e Lewis Hamilton a 37 è ancora al top, fa quasi strano sentire un 25enne disquisire sul momento in cui deciderà di dire basta. A dispetto di tutto, però, il driver di Hasselt ha già stilato un piano chiaro e senza zone d’ombra.

Lasciata la massima serie, il #1 andrà a misurarsi in un campionato di alto livello, ma con meno stress addosso. In pratica, continuerà a gareggiare, ma senza l’obbligo di vincere. E dunque per il mero gusto dei ruota a ruota.

“Di certo non resterò ancora a lungo qui, perché si passa troppo tempo fuori casa e avrei voglia di fare altro“, le parole del figlio d’arte riportate da Motorsport.com.

Verstappen detta il suo domani

In realtà il portacolori della Red Bull non è nuovo a certi discorsi. In più occasioni in passato, aveva espresso la volontà di dedicarsi all’endurance, possibilmente con papà Jos. Ed ora Mad Max ribadisce il concetto. Rimandando comunque l’impegno a quando non si divertirà più nella top class. Probabilmente, a quando non sarà più abbastanza veloce da trionfare con facilità.

“Il mio contratto termina a fine 2028. Allora sarò 31enne e potrei essere ancora abbastanza in forma da voler prolungare. Tuttavia mi piacerebbe provare altre cose, con messo ansia da prestazione e con un calendario meno scadenzato“, ha reso note le sue volontà.

Dopo aver confermato il proprio interesse verso il Mondiale di durata e in particolare la 24 Ore di Le Mans, il bi-campione ha incassato un endorsement non di poco conto. Ovvero quello del Samurai di Oviedo, che la magica corsa sul tracciato della Sarthe l’ha già guastata e conquistata in ben due edizioni.

“Sarebbe bello correrla nello stesso team. L’importante è che questo sia valido“, ha affermato lo spagnolo che, evidentemente, sogna un primo posto in tandem con il collega. Raggiunto dall’invito fatto tramite il quotidiano dei Paesi Bassi De Telegraaf, il fidanzato di Kelly Piquet ha accetto ben contento.

“Se la sua intenzione è di affrontare una sfida assieme per avere la meglio su una vettura competitiva, sono con lui. Anche per questo motivo preferisco non affrettare il progetto. Ultimamente il WEC sta subendo numerose modifiche. Per cui ritengo sia più intelligente aspettare e vedere come prosegue la storia“, ha commentato convinto di non volersi aggregare ai sostenitori del motto di Pierre De Coubertin secondo cui l’importante è partecipare.

Nell’attesa di capire a quale marchio offrire i proprio servigi per ben figurare, Verstappen si dedicherà nuovamente agli E-Sport, schierato dalla scuderia Red Line nella versione virtuale. Lo scorso fine settimana ha partecipato pure alla 500 Miglia di Sebring online, chiudendo buon quarto.