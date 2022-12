Verstappen, che regalo pazzesco dalla Honda per il Mondiale (VIDEO)

In Giappone per Max Verstappen, fresco vincitore del suo secondo titolo in F1, è arrivato un dono speciale da parte della Honda.

Si è chiuso il Mondiale 2022 ma per la F1 è già tempo di pensare al 2023. Le scuderie infatti, dopo la fine del campionato, non sono ancora andate in vacanza. La maggior parte degli uomini è impegnata in fabbrica per gli ultimi ritocchi ai progetti delle monoposto del prossimo anno, che cominceranno a vedere la luce nelle prossime settimane, almeno in una loro prima bozza. Per alcuni team questi giorni sono serviti anche per fare un bilancio di quanto accaduto in questa stagione e provare a mettere nero su bianco cosa fare per migliorare. A ben vedere, solo una ha realmente avuto tempo per festeggiare, ed è la Red Bull, vera dominatrice visto che ha portato a casa il Mondiale Costruttori, interrompendo la striscia Mercedes, che quello piloti con Max Verstappen.

Per l’olandese la riconferma non era così scontata, soprattutto dopo i primi tre gran premi, dove erano maturati due ritiri e un successo, mentre il rivale Charles Leclerc aveva guadagnato un vantaggio di quasi 50 punti che sembrava già incolmabile. Da Imola però, praticamente subito, il vento è cominciato a cambiare in favore del numero 1, che ha recuperato inesorabilmente, merito anche dei problemi dell’avversario, alle prese con l’affidabilità della sua Ferrari che ne ha compromesso la stagione.

Poi però la superiorità della Red Bull è deflagrata in tutta la sua potenza nella seconda parte del 2022, dove Verstappen ha veramente preso il sopravvento, mostrandosi un vero cannibale, capace di arrivare a segnare il nuovo primato di vittorie in una sola stagione (15), togliendo questo record a Michael Schumacher e Sebastian Vettel, non due qualunque.

Verstappen e il regalo speciale di Honda

Visto questo secondo titolo, per molti Max è destinato a raggiungere in breve tempo anche questi campioni come Mondiali portati a casa. Diverse voci però già dallo scorso anno parlano di un olandese che non durerà troppo nel Circus, per intraprendere strade diverse. Voci che sono state confermate in parte anche da papà Jos recentemente, ma che al momento sono solo delle supposizioni, visto che non c’è nulla di realmente concreto.

Nel frattempo per Verstappen è tempo di festeggiare. Il due volte campione del mondo è stata una delle numerose star internazionali provenienti da tutta la galassia Honda a due e quattro ruote che è apparsa nell’evento speciale di ringraziamento organizzato dal marchio nipponico in Giappone e che ha visto la partecipazione di migliaia di fan. In particolare Max si è divertito a mettersi nei panni di Marc Marquez, salendo su una Honda MotoGP, ma si è anche cimentato in pista con una Red Bull RB16B dell’anno scorso insieme al compagno di squadra Sergio Perez, mentre la coppia AlphaTauri Pierre Gasly e Yuki Tsunoda hanno pilotato l’AT01 con specifiche 2020.

Sabato, tra una sessione di prove e l’altra a Motegi, la Honda però ha rivelato che Verstappen ha trovato il tempo per provare la NSX-GT, il prototipo che corre nel Super GT. Alcune immagini sul web hanno mostrato l’olandese a colloquio con il due volte campione della categoria Naoki Yamamoto. In realtà poi Max ha avuto comunque modo di guidare una supercar Honda, ma non quella. Infatti la casa nipponica ha deciso quest’anno per festeggiare il titolo del suo campione di regalargli una NSX Type S, che è l’ultima versione della sportiva ibrida a motore centrale, che uscirà di produzione alla fine di quest’anno. E la cerimonia della consegna è avvenuta proprio davanti al pubblico di Motegi.

Una Honda da urlo

Per celebrarne l’uscita di scena, la casa giapponese ne produrrà complessivamente di queste vetture solo 350 esemplari, 300 delle quali destinate ai clienti americani. E una è finita nelle mani del due volte iridato della F1. La Honda NSX Type S si caratterizza per dei ritocchi estetici che interessano il frontale, che ora ha una mascherina più grande, e il posteriore, oltre che per aggiornamenti aerodinamici e tecnici che aumentano la potenza complessiva. E’ davvero un mostro di potenza questa vettura: basti pensare che ci sono un V6 biturbo da 3,5 litri e tre motori elettrici per complessivi 600 CV, con 667 Nm di coppia. Il costo di questo regalo per Verstappen? Negli USA servono 169.500 dollari (circa 144.000 euro) per portarsi a casa la versione “normale” della Honda NSX Type S, ma si arriva a 182.500 dollari (155.000 euro) per quella con il pacchetto di alleggerimento Lightweight Package. Che è proprio quella finita nel garage di SuperMax.