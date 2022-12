Chi è la moglie di Sergio Perez? Resterete a bocca aperta (FOTO)

Il pilota della Red Bull Racing, Sergio Perez, ha sposato una donna messicana bellissima. Scopriamo come è nato il legame tra i due.

Il 2022 sarà ricordato come un anno importante per il Checo. Per un pilota abituato a lottare nel centro gruppo, la conferma in Red Bull Racing ha rappresentato un iniezione di fiducia clamorosa. Lo scorso anno Sergio Perez si è meritato di proseguire l’avventura con la squadra di Milton Keynes, dopo una stagione discreta. Negli anni precedenti la RB con Albon e Gasly ha avuto più di un patema.

La Red Bull Racing, sin dall’arrivo di Max, ha sempre avuto evidenti problemi nella gestione dei piloti. Daniel Ricciardo, nonostante fosse un talento stagionato, non sopportò più i delicati equilibri, o meglio squilibri di squadra. Le gerarchie sono sempre state chiare. Il team, da anni, è ruotato intorno alla figura di Max Verstappen. Helmut Marko e Christian Horner avrebbero voluto un pilota in grado di tenere un ritmo costante, senza particolari sbavature. Perez è risultato umile e regolare nel 2021. La Red Bull Racing, infatti, è tornata a lottare per la prima posizione nei costruttori contro una Mercedes fortissima.

Perez ha perso il duello tra seconde guide contro il mastino Bottas. La squadra è, però, cresciuta tanto e ha battagliato sino all’ultima tappa del campionato per la conquista del mondiale. Verstappen, anche grazie al supporto di Perez, si è laureato campione del mondo, vincendo la resistenza di Hamilton. L’olandese si è confermato campione nel 2022, mettendo a segno l’annata dei sogni. Il driver di Hasselt ha trovato il modo di recuperare il gap da Leclerc, dopo una prima fase da incubo, ribaltando la situazione e vincendo 15 GP. Per la prima volta Perez, invece, ha vinto 2 Gran Premi in un anno e ha contribuito al successo di squadra. Al di là dei contrasti finali con il compagno di squadra olandese, il duo si è dimostrato affiatato.

Perez, nelle ultime battute del campionato, ha cercato con ostinazione il secondo posto in classifica piloti, dando filo da torcere al monegasco. Quest’ultimo ha vinto una gara in più del messicano, ottenendo i successi in Bahrain, Australia e Austria. L’ex driver della Racing Point, invece, è salito sul primo gradino del podio a Montecarlo e Singapore. Due trionfi significativi, conquistati con caparbietà. Perez ha rinnovato il contratto con la RB sino al 2024, dopo aver dimostrato di poter lottare con i migliori top driver del circus.

Avrebbe anche potuto chiudere la stagione al secondo posto, beffando nel finale Leclerc. L’#11 ha pagato a caro prezzo le performance anonime nella fase centrale del campionato. In Messico è arrivato terzo, ma in Brasile ha deluso le aspettative. Dopo il crash tra Hamilton e Verstappen, il nativo di Guadalajara avrebbe potuto conquistare un podio essenziale, ma, complice anche una strategia sbagliata, si è ritrovato a dover chiedere la posizione al teammate. Verstappen gli ha negato questa possibilità, preferendo non cedergli la sesta piazza. Il settimo posto finale ha avuto un peso decisivo, in vista dell’appuntamento di Abu Dhabi.

La moglie di Sergio Perez

Il messicano avrebbe dovuto precedere Leclerc per arrivare al secondo posto nella graduatoria. Gli è mancata la zampata finale. Dopo la stagione deludente in McLaren, in un momento nero per il team di Woking, il Checo si è saputo riscattare nella seconda parte di carriera. Il terzo posto nello scorso campionato, dopo due annate concluse in quarta posizione, è il giusto riconoscimento per un 2022 vissuto a ottimi livelli.

La sua fama è esplosa. Il driver di Guadalajara è diventato uno dei volti più noti del circus. In Force India Perez si era sempre dimostrato solido e costante, nonostante non sia un asso del giro secco. Il duello con Verstappen è di quelli che avrebbero fatto tremare i polsi a quasi tutti i driver della griglia. Sergio si è calato con disinvoltura nella realtà con sede a Milton Keynes. Arrivato in punta di piedi, ha guadagnato il rispetto di Horner, team principal della Red Bull Racing, e di Max Verstappen. Nonostante il mismatch l’11 ha ricoperto con dignità il ruolo di scudiero, provando a ritagliarsi uno spazio sempre maggiore.

Sergio Perez è un uomo molto fortunato, anche nella vita privata. Carola Martinez è la moglie del pilota della Red Bull Racing. I due si conoscono da tantissimo tempo. La bella messicana è una persona molto riservata e ha una sorella maggiore, nata due anni prima di lei. La particolarità che le due sorelle sono nate nello stesso giorno e festeggiano ogni anno insieme il compleanno.

Sergio e Carola si sono sposati il 3 giugno del 2018, mentre la proposta di nozze è arrivata nell’estate del 2017. Il matrimonio è stato da favola. Il pilota e sua moglie hanno avuto due figli che si chiamano Sergio Perez Jr, nato il 21 dicembre 2017, e Carlota Perez Martinez, nata il 15 settembre 2019. La coppia sembra unita da un amore indivisibile.