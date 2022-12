Lava una BMW rovinata: il risultato finale è pazzesco (VIDEO)

Una imponente BMW E39 sembra essere stata dimenticata dal proprietario. L’auto ha accumulato troppa polvere e sporcizia. Ecco come si è trasformata dopo il car wash.

La BMW che vedrete in basso è stata ferma in un garage per troppo tempo. Quest’auto, infatti, non veniva coccolata a dovere da anni. La E39 è stata prodotta dal 1995 al 2003, rappresentando la quarta gen della Serie 5. La casa bavarese presentò l’erede della E34 a metà del ’95 e il successo fu immediato. Il design, affidato all’estro di Chris Bangle, metteva in risalto le linee pulite e muscolose della berlina di fascia alta del marchio tedesco.

La parte anteriore della E39 aveva i soliti fari rotondi con il classico doppio rene incastonato nel cofano motore. Un marchio di fabbrica del brand teutonico che, all’epoca, puntava molto su nervature decise e una coda tronca che donava slancio alle berline. Il fanali posteriori a gradino erano eleganti e ciò che traspare, a oltre 25 anni dal lancio della vettura, è l’armonia e la proporzione di ogni singolo elemento stilistico. La qualità dei materiali scelti per gli interni era massima, del resto si trattava di un’auto molto costosa. I puristi BMW la ritengono una delle auto più belle mai prodotte. Sarà stato per l’equilibrio, la possanza ma nel mercato attuale si fa fatica a trovare un’auto così perfetta sul piano stilistico.

La BMW E39, a livello meccanico, equipaggiava il motore anteriore longitudinale e la trazione posteriore. L’avantreno lanciò un’evoluzione del precedente schema MacPherson con un doppio snodo, mentre il retrotreno propose una soluzione multilink, con braccetti ancorati ad un telaietto ausiliario. La leggera lega di alluminio era usata per le sospensioni, i mozzi ruota e le pinze dei freni. Non solo era un’auto molto confortevole ed innovativa, ma anche sicura con l’uso dell’elettronica. Vi erano dispositivi per la sicurezza attiva, come l’ABS e il controllo di trazione. I motori a 6 e 8 cilindri, benzina o turbodiesel, erano svariati.

A livello di potenza erano tutti motori briosi. Si partiva dai 143 CV del 525tds – 6 cilindri in linea 12v 2497 cm³. I motori benzina, ereditati dall’ultima gen del precedente modello, presentavano 150 CV, 170 CV e 193 CV. Ben presto venne lanciato un pepatissimo V8 da 4398 cm³ e 286 CV. L’auto, in seguito, fu proposta anche in versione Touring, ossia station wagon. La versione M5, svelata nel 1998, propose un motore V8 da 5 litri da 400 CV, ed era disponibile nella sola configurazione berlina. L’assetto era diverso e le performance da brivido.

BMW, un car wash epico

L’auto è stata ripresa dagli esperti di WD Detailing. La E39 era in pessime condizioni, sia per quanto concerne la carrozzeria che l’abitacolo. I tecnici hanno iniziato a lavare con acqua e sapone la carrozzeria. Una volta terminato il primo pesante lavoro, la pulizia si è concentrata sulle pinze dei freni e dei cerchioni della BMW. I meccanici hanno rimesso a nuovo i cerchioni. Lo step successivo ha riguardato la ripulitura con spray di alcune zone dell’abitacolo che erano, veramente, rovinate.

Per depurare ogni centimetro dell’auto i meccanici si sono concentrati, con l’aspirapolvere, nel rimuovere l’immondizia presente sui tappetini e nel vano bagagli. Il lavoro più duro è legato al lavaggio del motore. Sotto il cofano si annidavano foglie e altre sporcizie. Grazie allo spray e una lucidatura specifica con spazzolini e pezze il motore è tornato a risplendere ai vecchi fasti. A quel punto i tecnici hanno rinsaponato la carrozzeria esterna.

Nel video in basso potrete osservare la cura maniacale con la quale ciascun elemento della BMW viene ripreso. Un vero piacere per gli occhi che voi appassionati di auto potete ammirare. I ragazzi dell’officina, del resto, sembrano innamorati del lavoro che fanno. Per ottenere un risultato epico occorre tanta passione e precisione. Ogni piccolo componente è pulito con prodotti specifici. Si tratta di un impegno che richiede tantissime ore ed è molto diverso rispetto ad un normale car wash che siamo soliti ottenere nel nostro Paese.

Non ci è dato sapere a quanto ammonta l’esborso del proprietario, ma la cifra non sarà bassa. In ogni video traspare anche la soddisfazione finale del cliente. Un’auto datata richiede un approccio differente, anche in termini di pulizia dei materiali. La pelle nera ha sempre il suo fascino. Particolare attenzione è impiegata anche nel restauro della plancia e del volante della BMW. Occorre una mano esperta per utilizzare al meglio la levigatrice.

Ammirate le varie tecniche di pulizia per esaltare la bellezza delle linee della BMW. L’auto è tornata a risplendere come se fosse appena uscita dalla fabbrica. Guardate come vengono riportate in vita vetture ridotte a rottami, come questa vecchia Volkswagen Golf Cabrio. Un altro caso clamoroso è stato quello relativo al car wash di una mitica Porsche, recuperata alla grande da Larry Kosilla. L’espressione del proprietario alla vista della sua vecchia auto rimessa a nuovo è, assolutamente, imperdibile. Non è la prima volta che assistiamo a lavaggi incredibili.