Volkswagen Golf Cabrio lavata dopo 15 anni: ecco cosa succede (VIDEO)

Una Volkswagen Golf Cabrio rischiava di essere rottamata, ma un lavaggio accurato l’ha fatta rinascere. Ecco come è cambiata la vettura.

Da appassionati di motori, troviamo sempre il modo di trattare al meglio le nostre automobili, che siano esse utilitarie, berline, Suv o anche supercar nel caso dei più fortunati, ma a volte tutto ciò, purtroppo, non accade. Oggi vi illustreremo il clamoroso caso di una Volkswagen Golf Cabrio, che per ben 15 anni è stata abbandonata e non sottoposta ad alcun lavaggio o procedura di manutenzione.

Cosa ci si può aspettare da una vettura ridotta in queste condizioni? La risposta è scontata, ed è quella di trovarla ridotta ad un catorcio, senza la minima possibilità di sopravvivere nel poco tempo che le resta, ma non tutto è come sembra. Per fortuna, esistono dei gruppi di professionisti che non si arrendono mai, e che cercano di dare nuova linfa a dei modelli iconici, che mantengono sempre un grande fascino.

Questo è il caso della Volkswagen di cui vi stiamo per raccontare, in particolare, di una Golf Cabrio, modello che oggi non è più in produzione. La Golf è il modello per eccellenza del marchio di Wolfsburg, una macchina che ha segnato epoche intere e che oggi si trova in serio pericolo.

Di quest’auto ne sono state realizzate otto versioni, e la nona è a serio rischio, almeno per quanto riguarda il motore termico, sia benzina che diesel. Infatti, l’idea dei vertici è quella di costruire la nona versione e di equipaggiarla delle batterie che la trasformeranno in una full electric a tutti gli effetti, per la delusione degli appassionati.

Volkswagen, la Golf Cabrio torna come nuova

La prima serie della Volkswagen Golf fu realizzata nel 1974, e si trattò subito di un enorme successo, sino al termine della produzione datato 1983. La protagonista del nostro racconto è una Golf Cabrio, che appartiene alla quarta serie, quella entrata in produzione nel 1997 e costruita sino al 2006.

Le tecnologie utilizzate furono del tutto innovative per l’epoca, mentre l’estetica riprese gran parte di quanto già visto sulla terza serie. Il modello Cabrio non ebbe un grande successo, tant’è che di lì a pochi anni fu abbandonata, preferendo concentrarsi solo sulla versione tradizionale.

I ragazzi del canale YouTube “Stauffer Garage” si sono occupati del car wash e della manutenzione di una Volkswagen Golf Cabrio che era stata abbandonata in un garage per la bellezza di 15 anni, senza mai essere lavata o controllata per essere rimessa su strada. La scena che si sono trovati davanti i protagonisti è a dir poco apocalittica, con sporcizia ritrovata in ogni dove all’interno del veicolo.

Ad un certo punto del video che state per vedere e che abbiamo postato in basso, un addetto trova anche alcuni ragni che avevano costruito il loro fortino nell’abitacolo, una scena davvero pietosa per chi ama la Golf e tutte le automobili in generale. La polvere e la sporcizia caratterizzavano anche la parte esterna, e dalle parole dell’autore del video si evince che l’odore era davvero terribile.

Inizialmente, viene trattata la carrozzeria, cercando di eliminare ogni detrito e segno di abbandono per far risplendere il colore rosso che caratterizza questa Golf Cabrio. Un duro lavoro è stato svolto anche sulle gomme e sul sistema di sospensioni, una delle parti più delicate delle nostre auto.

Dopo tanti anni senza essere spostata da un gara, pensare di mettersi al volante di un’auto del genere rappresenta un grosso rischio, perché l’usura può aver causato dei gravi danni. Oltre al lavaggio, infatti, viene effettuato anche un duro lavoro di manutenzione, controllando ogni singolo bullone presente sulla vettura. Non vogliamo svelarvi troppo, perché un intervento del genere merita di essere visto con i vostri occhi.