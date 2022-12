F1, Ferrari cambia team principal: Mercedes ironizza sui social

Mercedes scherza sui social network dopo gli annunci di Ferrari, McLaren e Sauber sui cambiamenti all’interno dei loro team.

Nel paddock della F1 ci saranno alcune novità interessanti nel 2023. Non ci riferiamo solamente ai piloti che cambieranno colori, ma anche alle scuderie che hanno scelto di apportare modifiche nel proprio management.

La Ferrari ha finalmente annunciato l’ingaggio di Frederic Vasseur come nuovo team principal. Dopo settimane di rumors, è arrivata la conferma ufficiale. Sarà il francese a subentrare a Mattia Binotto, il cui periodo di gardening leave e il cui futuro non sono ancora noti.

Sauber, dopo aver ufficializzato l’addio di Vasseur, ha comunicato la firma di Andreas Seidl. Quest’ultimo assumerà il ruolo di Chief Executive Officer del Sauber Group. Il tedesco ha lasciato la McLaren, che lo ha sostituito con Andrea Stella. L’italiano in passato ha lavorato in Ferrari come ingegnere di pista di Kimi Raikkonen e di Fernando Alonso. Dal 2015 è passato nella scuderia di Woking, dove adesso è TP.

F1, Mercedes scherza su Ferrari e gli altri annunci

Tutti questi annunci sono arrivati nell’arco di poche ore. Una vera girandola che ha un po’ sorpreso e che ha anche provocato dell’ironia. Ad esempio quella della Mercedes, che sui suoi profili ufficiali social ha pubblicato una foto di Toto Wolff con scritto: “BREAKING: Non abbiamo nulla da annunciare, quindi ecco una foto del Boss“.

BREAKING: We’ve got nothing to announce, so here’s a photo of the Boss. 💪 pic.twitter.com/HIfAUatjz2 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 13, 2022

Quello di Wolff era un nome che era stato suggerito alla Ferrari da Carlo Pernat, noto manager del Motomondiale. Ovviamente un consiglio dato con la consapevolezza che non esistesse la possibilità di strappare il manager austriaco alla scuderia Mercedes, ci cui è anche azionista. Sarebbe stato certamente all’altezza del compito di sostituire Binotto, però non c’è mai stata alcuna chance di vederlo nel box rosso.

Oltre alle Frecce d’Argento, anche l’Alpine ha scelto di scherzare sui social media e ha pubblicato una foto di Otmar Szafnauer con le seguenti parole: “Controllare il telefono e rendersi conto di essere il quinto Team Principal longevo in F1 dopo soli 9 mesi in carica“.

La scuderia di Enstone ha cambiato team principal all’inizio del 2022, strappando Szafnauer all’Aston Martin. Quest’ultima ha risposto successivamente assicurandosi Alonso, che Alpine avrebbe voluto tenere per almeno un altro anno e che si è ritrovata a sostituire. Lo ha fatto portando via Pierre Gasly all’AlphaTauri e quindi alla Red Bull.