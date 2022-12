Terribile incidente per una Honda Accord: immagini da brivido (VIDEO)

Un incidente terribile è avvenuto a causa di una manovra pericolosa di una Honda Accord negli Stati Uniti. Immagini da brividi.

L’incidente stradale è un qualcosa che terrorizza da sempre gli automobilisti, ma che purtroppo si verifica sempre più di frequente. Dopo i dati in calo degli ultimi due anni, anche e soprattutto grazie alla pandemia di Covid-19, le statistiche del 2022 parlano chiaro, e si è registrato un chiaro aumento negli ultimi mesi.

Le cause, purtroppo, sono sempre le stesse, ovvero gli eccessi di velocità, manovre azzardate e guida in stato di ebbrezza. A volte però, le motivazioni che portano al verificarsi di un incidente possono essere le più disparate, anche per un semplice frutto di una sfortunata coincidenza o qualcosa di simile.

Molti utenti della strada, inoltre, non comprendono sino a che non rischiano la vita che le strade pubbliche non sono circuiti in cui sfogare la loro voglia di velocità, mettendo a serio rischio la sicurezza degli automobilisti. Tutti dovrebbero capire che per farlo ci sono dei corsi di guida specialistici, da fare, appunto, in pista, senza rischiare troppo né per la propria sopravvivenza né per quella degli altri.

Troppo frequentemente sentiamo di incidenti mortali che spezzano anche giovani vite, ed un altro fattore che può causare questi terribili episodi è anche la sicurezza delle strade. Negli ultimi tempi, si sono scatenate tantissime polemiche per via degli aumenti sulle multe causati dall’inflazione nel nostro paese, soldi che vengono percepiti dal comune per risanare i debiti e non certo per migliorare la condizione delle nostre strade.

A ciò si aggiunge una segnaletica che in molte parti d’Italia è del tutto sbiadita, quasi inesistente, e che di certo non fa un favore agli automobilisti. Tuttavia, c’è da dire che il problema non è solo e soltanto l’Italia, come ben capirete in base a quanto vi racconteremo nelle prossime righe, visto ciò che è successo negli Stati Uniti.

L’incapacità di alcuni automobilisti può produrre terrificanti conseguenze, anche se nel caso che andremo a studiare oggi non c’è stato un finale tragico. Purtroppo però, le conseguenze possono essere terribili, come spesso accade anche nel nostro paese, ma non è il caso di oggi. Ecco cosa è accaduto.

Incidente terribile tra una Honda Accord ed una Tesla

Un incidente clamoroso è avvenuto in un non precisato luogo degli Stati Uniti d’America, in quello che sembra un raccordo autostradale o un qualcosa del genere. Un guidatore di una Honda Accord, berlinetta giapponese dalle ottime prestazioni, è stato immortalato nel momento in cui ha perso il controllo del proprio veicolo, finendo per schiantarsi.

Occorre anticipare subito, per non spaventare chi legge queste righe, che non ci sono state vittime, e che tutto si è risolto per il meglio. Le immagini dell’incidente sono state riprese da una telecamera fissa montata su una vettura che seguiva, che non è stata coinvolta nell’impatto, ma la cui ripresa è stata molto utile agli inquirenti che hanno voluto analizzarla per capirne la dinamica.

Dalle immagini, si vede che l’auto su cui è montata la telecamera è in corsia di sorpasso, con la Honda che transita alla sua destra, superando, quindi, da una corsia che di solito non è adibita allo scavalcare un’altra auto. Da ciò si evince che chi era al volante dell’Accord potrebbe essersi innervosito per la presenza di un altro veicolo in corsia di sorpasso, optando per una rabbiosa manovra sull’esterno.

Quando la Honda aveva ormai completato la manovra si è però ritrovata davanti una Tesla Model S, e per scartare ha perso il posteriore della vettura nipponica. Ciò ha fatto scattare un effetto pendolo, che ha porotato la Accord ha sbattere contro un pick-up perdendo il paraurti posteriore.

Poco dopo, le immagini si interrompono, ma poi sono arrivate conferme del fatto che l’autista non ha riporotato danni fisici, solo qualche piccolo danno ed escoriazione, ed anche la sua Honda non è in condizioni così disastrose. Considerando il grande traffico presente in quel momento, è stato un gran colpo di fortuna il fatto di non registrare tamponamenti a catena o qualcosa di molto simile.

Se poteva finire peggio? La risposta è ovviamente affermativa, ma con un minimo di pazienza in più, si sarebbe potuto evitare il tutto. Siamo sicuri che l’autore di questa manovra, la prossima volta, eviterà di rischiare così tanto, preferendo aspettare un punto più adatto per cercare la manovra. In basso, vi lasciamo le immagini di un video caricato su Reddit che ritrae proprio l’accaduto. Non intendiamo dirvi altro, giudicate voi quanto successo in questa folle manovra.