Auto d’epoca, ecco le più costose: ci sono tante Ferrari

Le auto d’epoca sono sempre ricercatissime dagli appassionati più facoltosi. Ecco una lista delle 10 vetture storiche più costose al mondo.

Quando parliamo di auto d’epoca si apre un vero e proprio mondo davanti a noi. Impossibile dimenticare alcuni modelli che hanno fatto la storia delle quattro ruote, sia sul fronte del prodotto stradale che per quanto riguarda le corse automobilistiche. Qualche giorno fa, infatti, vi abbiamo parlato di una meravigliosa Ferrari F40, che è finita all’asta e che ha un valore inestimabile.

Il suo prezzo di partenza? Ben 2,5 milioni di euro, dal momento che è stata anche di proprietà di un ex pilota di F1, vale a dire il brasiliano Roberto Moreno. Questa tipologia di vetture nasconde dei prezzi assolutamente folli, che come potrete immaginare non faranno altro che aumentare con il passare del tempo.

Le auto d’epoca sono ovviamente dei pezzi delicatissimi, che risalendo anche a mezzo secolo fa ed oltre, vanno sottoposte a manutenzione continua. Oggi, infatti, sarebbe quasi impossibile trovare pezzi di ricambio per una Ferrari 250 GTO o per modelli simili, per cui è bene trattarle come se fossero dei veri e propri pezzi da museo.

Alcune vetture di questo tipo possono essere ammirate da tutti nelle gallerie dei vari costruttori o anche ad alcuni raduni, organizzati da quei pochi fortunati che possono permettersi dei gioielli di così alto valore. Oggi andremo ad affrontare un argomento curioso, parlando delle dieci automobili storiche più costose del mondo.

Nella nostra classifica non mancheranno le sorprese, ma c’è da dire che alcuni marchi non potevano mancare. Cosa non si farebbe per assicurarsi dei pezzi così pregiati? Chi può permettersele, di certo, non se le fa sfuggire, a costo di doversi occupare anche della successiva manutenzione, che porta ad un ulteriore sborso di denaro. Quando si è innamorati di qualcosa, si fa di tutto per conquistarlo e preservarlo. Ecco la graduatoria dei gioielli più costosi.

Auto d’epoca, ecco le 10 più costose del mondo

La nostra classifica odierna riguarda le auto d’epoca più lussuose, eleganti, belle e costose di tutto il globo, capolavori senza tempo che sono destinate a restare nella storia delle quattro ruote. In base ad una stima venuta fuori da varie ricerche sul web, possiamo parlarvi di quelle che per quasi tutti risultano praticamente inavvicinabili.