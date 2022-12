Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello da favola: ecco perché

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono una splendida coppia unita e affiatata e per questo motivo il gossip su di loro non manca.

Nonostante abbia deciso di ritirarsi dal mondo delle corse nel 2021, Valentino Rossi continua ancora a essere sicuramente uno degli uomini più amati nel mondo del motociclismo, per questo motivo ogni qualvolta decide di mostrarsi al pubblico con la sua splendida compagna Francesca Sofia Novello, tutti gli occhi sono puntati su di loro.

Probabilmente non esiste nessun luogo al mondo che riesce a concentrare così tanta passione per il mondo delle due ruote come la Romagna, con questa fetta di Italia che davvero è unica nel suo genere.

Certamente anche il Giappone è la nazione che ha saputo lanciare quante più Scuderie possibili in modo tale da poter creare un vero e proprio monopolio nel mondo delle due ruote, ma qui stiamo parlando di una semplice regione.

Ovviamente anche la parte a nord delle Marche ha saputo svilupparsi sempre di più, sfruttando la vicinanza con la Romagna ed è proprio da questa regione che nasce Valentino Rossi, quello che indubbiamente è il pilota più amato in Italia.

La vittoria della Ducati nel Mondiale di MotoGP del 2022 ha spinto la FIM, ovvero la federazione internazionale delle motociclismo, a organizzare la sua classica festa di fine anno nella meravigliosa località di Rimini.

Ovviamente non potevano mancare tutti i grandi protagonisti della stagione, con Pecco Bagnaia che aveva chiaramente puntati su di lui tutti gli occhi della folla, ma nel momento in cui passa la leggenda di Valentino Rossi tutti quanti si devono inchinare.

Il mitico Vale eravamo ormai abituati a vederlo sempre in tenuta sportiva e con addosso la tuta da motociclista, ma in questa circostanza l’importante è mostrarsi sempre tirato a lucido, soprattutto quando ci si deve presentare a una festa di Gala con la propria consorte.

Ovviamente ai FIM Awards 2022 non poteva mancare la meravigliosa Francesca Sofia Novello, la compagna di Valentino Rossi e madre della loro figlia Giulietta, che era davvero elegantissima e ha potuto mostrare un vestito davvero incantevole.

Perché sorprendersi dunque se nel momento esatto in cui sono passati loro due in passerella e hanno dovuto andare nei loro posti d’onore, tutti quanti i fotografi si sono letteralmente bloccati e hanno dato tutta la massima attenzione a loro due.

Va detto però che i due hanno dimostrato grande discrezione e soprattutto hanno dato risalto ai veri protagonisti di quella serata, ovvero tutti quei grandi piloti che hanno avuto l’opportunità di essere premiati per le loro imprese in pista.

Rossi e Novello elegantissimi agli Awards 2022: i protagonisti sono però altri

Dunque è bello vedere come Valentino Rossi sia ancora ampiamente amato da tutto il grande pubblico, con il fenomeno di Tavullia che ha avuto l’opportunità di essere comunque premiato ancora una volta.

Infatti la FIM ha deciso di consegnargli, con un anno di ritardo rispetto al suo reale ritiro, un premio per il merito e l’onore alla carriera, con gli applausi che sono stati sicuramente i più lunghi e i più sinceri di tutta la serata.

Come sempre Valentino Rossi non ha mai perso il suo innegabile sorriso, infatti ha deciso di essere molto conciso e stringato perché l’emozione era tanta, ma soprattutto sa bene che questo è un momento importante per i piloti di oggi.

“Sono emozionato e onorato di questo premio, questa vittoria mi ricorda davvero tantissimi meravigliosi momenti che ho passato.”

Sicuramente avremo ancora tantissimi modi per poter celebrare e festeggiare un fenomeno assoluto come Valentino Rossi, un vero e proprio orgoglio non soltanto per il motociclismo, ma per tutto lo sport italiano.

Agli Awards 2022 però c’è stata l’opportunità di poter celebrare davvero la crème de la crème del mondo delle due ruote, con tanti Italiani che hanno avuto l’opportunità di essere premiati.

Ovviamente il premio più importante è andato a Pecco Bagnaia, il vincitore della MotoGP 2022, con il secondo premio più ambito che è andato allo spagnolo Alvaro Bautista, il trionfatore con la Ducati del Mondiale Superbike.

Tra gli italiani però non possiamo non citare le premiazione nei confronti di Andrea Verona, un giovane pilota che in questa stagione ha avuto l’opportunità di laurearsi campione del mondo nella categoria EnduroGP.

Dunque in totale sono stati ben tre i nostri connazionali che hanno avuto l’onore di essere premiati dalla FIM in questo 2022, con Valentino Rossi che doveva essere per forza aggiunto perché la sua carriera è una di quelle che rimarrà immortale per l’eternità e inoltre è stato anche molto bello vedere l’eleganza e la grande classe della sua meravigliosa consorte Francesca Sofia Novello.