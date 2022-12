Valentino Rossi, omaggio da brividi: gli ha “salvato” la vita

Valentino Rossi è sempre molto attivo sui social network e per questo motivo ha voluto realizzare una splendida dedica a una ditta.

Tra i più grandi piloti della sua generazione indubbiamente non possiamo non citare il grande Valentino Rossi, con il ragazzo marchigiano che ha dimostrato nel corso proprio carriera di essere anche estremamente riconoscente nei confronti di tutti coloro che lo hanno reso grande.

Sebbene fossero ormai diverse stagioni nelle quali Valentino Rossi non riusciva a esprimere il suo reale potenza potenziale, valutando anche come ormai l’età non fosse più della sua parte, sono stati in molte essere dispiaciuti del suo addio alle corse.

Il fenomeno marchigiano infatti ha avuto davvero tantissime problematiche in questi ultimi anni, soprattutto considerando come dal 2015 fino al 2021, anno del suo ritiro, non era mai riuscito a lottare per il titolo Mondiale.

A quel punto è stato anche normale dirsi definitivamente addio, perché porta sempre un certo rammarico vedere dei grandi campioni lottare solamente per le retrovie, ma se Valentino Rossi è diventato grande lo deve anche a una serie di cambiamenti avvenuti nel corso della storia della MotoGP.

Sappiamo perfettamente come al giorno d’oggi le varie federazioni del Motorsport abbiano cercato sempre di più di poter venire incontro alle richieste dei piloti, in particolar modo cercando di migliorare sempre di più il discorso legato alla sicurezza.

Ovviamente migliorare questa tematica non vuol dire assolutamente annullare il rischio di morte o di gravi incidenti, purtroppo ne sa qualcosa il fenomenale Marc Marquez che ancora oggi a distanza di oltre due anni non riesce a recuperare pienamente da una gravissima caduta che lo ha portato a rompersi la spalla.

Senza ombra di dubbio però i piloti non sono più lasciati a loro stessi come agli albori di queste straordinarie corse, con la MotoGP che è sempre stata considerata come una vera e propria competizione infernale.

Per poter migliorare sempre di più la sicurezza sono state realizzate delle tute fondamentali per poter garantire sempre di più tranquillità ai vari piloti, con l’azienda che ha realizzato i vari sistemi di sicurezza attuale che è la Dainese Group.

Si tratta in questo caso di una dei grandissimi orgogli dell’imprenditoria italiana, con la sede centrale che si trova nel piccolo paese di Molvena, una cittadina che si trova in provincia di Vicenza, in Veneto.

Sono davvero tantissimi i cambiamenti che sono stati portati all’interno del mondo delle due ruote grazie a questa straordinaria azienda, con la sua nascita che risale al 1972, dunque è riuscita finalmente a compiere i 50 anni di storia.

Sono stati tantissimi piloti in questi giorni che hanno voluto omaggiare un’azienda che sicuramente con la sua presenza ha dato l’opportunità a moltissimi di loro di essere ancora oggi in vita per poterle dire grazie.

La Dainese Group compie 50 anni: non solo Valentino Rossi a battere le mani

La storia d’amore tra la Dainese Group e il mondo della MotoGP è iniziato fondamentalmente all’inizio del nuovo millennio, grazie a una straordinaria innovazione, ovvero la Dainese D Air.

Fondamentalmente si tratta in questo caso del primo storico airbag nella storia del motociclismo, dato che fino ad allora non c’era questo sistema che viene utilizzato in tutte le macchine per poter salvare la vita in caso di gravi incidenti.

Il congegno è davvero estremamente avanzato, basti pensare che al suo interno presenta una centralina elettronica che ha la possibilità di analizzare i dati che riceve in quantità di mille volte al secondo.

Questo permette a tutti gli effetti ai piloti di poter essere molto più tranquilli in pista, sapendo che c’è sempre un sistema pronto ad aiutarli in qualsiasi momento e che permette di attutire dunque le gravi cadute.

Non dimentichiamo inoltre anche un altro importante dettaglio, ovvero come nel 1978 fosse già partita la collaborazione tra il Motomondiale e la Dainese, in questo caso con la realizzazione della protezione dorsale.

Ogni qualvolta vediamo una gara non possiamo far altro che notare questo strano cuscinetto presente nella parte superiore della schiena di ogni pilota ed anche in questo caso l’opportunità di poter attutire il colpo salvaguardando la spina dorsale.

Da questo punto di vista dunque la Dainese Group sicuramente ha dimostrato di poter essere all’avanguardia fin dagli anni 70 risultando fondamentale per poter dare maggiore sicurezza ai piloti, dunque invogliando sempre di più i ragazzi a poter provare questa strada.

Ovviamente Valentino Rossi è il personaggio più in voga e più importante nel mondo delle due ruote, lo è sempre stato e sempre lo sarà, ma non è stato sicuramente l’unico poter rendere omaggio a questa straordinaria azienda, perché fondamentalmente tutti quanti i piloti hanno voluto rendere omaggio alla Dainese Group, un vero e proprio salvavita per tutti loro.