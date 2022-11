F1, Ocon lancia la sfida a Verstappen: sentite le sue intenzioni

Ocon vorrebbe giocarsi podi, vittorie e titoli con Verstappen: ecco le ultime dichiarazioni del pilota dell’Alpine.

Alpine ha deciso di investire su Esteban Ocon e lo ha blindato con un contratto fino al 2024. Il francese sente la fiducia del team e ciò lo stimola per il futuro, ma per puntare in alto ha bisogno di una macchina maggiormente competitiva.

Nel 2021 è riuscito a conquistare una incredibile vittoria in Ungheria in una gara un po’ pazza. Inoltre, fu decisivo l’allora compagno di squadra Fernando Alonso nel tenersi dietro un Lewis Hamilton che altrimenti lo avrebbe ripreso e sorpassato probabilmente. Vero che quello fu il trionfo di Ocon, il suo primo in F1, ma la scena se la prese meritatamente pure lo spagnolo.

Lo scorso anno il due volte campione del mondo, al rientro nel campionato, arrivò davanti nella classifica finale e nel 2022 invece è giunto dietro. Ma va detto che l’ex driver di McLaren e Ferrari ha dovuto fare i conti con numerosi problemi tecnici che gli hanno impedito di fare i risultati che erano nel suo potenziale.

La strada dei due si è divisa al termine dell’ultimo Mondiale di Formula 1, con il 41enne asturiano che è migrato in Aston Martin. Nella scuderia di Enstone è arrivato Pierre Gasly, un altro francese e a sua volta un rivale impegnativo per Esteban.

F1, Ocon vorrebbe sfidare Verstappen

Ocon crede nel progetto Alpine e crede fortemente anche in sé stesso. Intervistato da NOS, ha confermato l’alta considerazione che ha per il suo talento: “Sono convinto di poter competere con Max Verstappen con la stessa macchina. Ho un contratto con Alpine fino al 2024 e ci stiamo avvicinando ai migliori. Ho molta fiducia nella squadra e ci stiamo impegnando tanto”.

Il pilota francese è sicuro che se la potrebbe giocare con Max Verstappen che avesse una macchina del livello della Red Bull. Non ha dubbi su questo e aggiunge: “Max rappresenta la mia generazione ed è già uno dei più grandi piloti della storia della F1. Però io non sono qui solo per esserci, spero che il distacco si riduca nei prossimi anni per poter dimostrare che posso lottare con lui in pista”.

Le idee di Ocon sono molto chiare. Le sue parole sono anche un messaggio ad Alpine, che deve lavorare duro per ridurre il gap dai tre top attuali. Le risorse alla scuderia non mancano, però ovviamente non è semplice diventare vincenti in Formula 1