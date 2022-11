Alonso sorprende tutti: annuncio incredibile per il 2023

Alonso è abituato a far discutere con le sue dichiarazioni e anche di recente è tornato a sorprendere: ha saputo nuovamente spiazzare tutti.

Quando ha deciso di firmare per Aston Martin invece che rinnovare con Alpine ha stupito e vuole farlo ancora. Fernando Alonso spera di dimostrare di aver fatto la scelta giusta per il suo futuro in F1.

La scuderia di Enstone nel 2022 è stata nettamente più competitiva e decidere di lasciarla per approdare in una che ha faticato tanto è qualcosa di molto coraggioso. Vero che a fare la differenza è stato soprattutto il contratto offerto, dato che Lawrence Stroll per assicurarselo gli ha sottoposto un biennale. Invece, il suo attuale team gli ha proposto un prolungamento annuale con opzione per un’altra stagione.

Firmare con Aston Martin gli ha dato delle garanzie in più di poter essere in Formula 1 anche nel 2024. Rimane una scelta rischiosa, perché la scuderia di Silverstone ha deluso le aspettative quest’anno e non si sa se riuscirà a rilanciarsi a dovere nel 2023. Il due volte campione del mondo, però, crede nel progetto ed è convinto che non avrà pentimenti.

Alonso in Aston Martin: grandi ambizioni per il futuro

Certamente la squadra di proprietà di Stroll vorrà fare passi avanti in griglia nel prossimo Mondiale di F1. Nel 2022 ha faticato a stare in top 10 spesso e il primo obiettivo sarà sicuramente quello di avere un livello tale da poter andare costantemente a punti.

Ma Alonso sogna in grande, non si accontenta e rilancia: “L’obiettivo è provare a lottare a lottare per il titolo nel 2023 o nel 2024. Ho fiducia al 100% – riporta il Mundo Deportivo – sul fatto che Aston Martin sia in grado di ribaltare completamente la situazione da un anno all’altro. Non è qui per essere quarta, quinta o sesta nella classifica costruttori. È qui per vincere il mondiale e proveremo a farlo”.

L’attuale driver dell’Alpine immagina una Aston Martin in grado di ambire a risultati importanti già nel prossimo campionato. Parla addirittura di battagliare per la conquista del titolo. Dichiarazioni che oggi appaiono decisamente folli. Lui crede nel progetto e solo il tempo dirà se avrà fatto bene a sposarlo.

Stroll sta investendo molti soldi per portare il team ad essere competitivo. Sono stati ingaggiati diversi tecnici di alto livello e anche le strutture sono oggetto di ammodernamenti. Pensare di vincere a breve termine sembra qualcosa di utopistico, però Alonso deve aver avuto delle garanzie specifiche per il futuro e per questo è particolarmente ottimista.