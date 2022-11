Ferrari, ne volete una usata? Ecco quelle più convenienti

Avere una Ferrari è sempre stato il sogno di tutti, e per chi vuole tentare l’azzardo di comprarla c’è qualche offerta. Ecco quanto costano.

La Ferrari nel garage è il sogno di tutti gli appassionati, ma sappiamo benissimo che poterla possedere resterà un desiderio da tenere nascosto nel cassetto. Tuttavia, possiamo dire che già poterle ammirare in pista o sulle strade di tutti i giorni è una soddisfazione, un orgoglio italiano che è famoso in tutto il mondo e che continuerà a vivere in eterno.

Il Cavallino vive un momento molto difficile sul fronte dei risultati sportivi, e sappiamo benissimo che la situazione non è affatto rosea in questo periodo in particolare. Si fa infatti un gran parlare della cacciata di Mattia Binotto e dell’arrivo, al suo posto, di Frederic Vasseur, ma per il momento tutto sembra essere congelato.

I tifosi della Ferrari sembrano essere destinati a soffrire per quanto riguarda la F1, mentre c’è tanta speranza sul fronte dell’endurance. Poco più di tre settimane fa è stata infatti presentata la nuova 499P, la Hypercar che andrà a caccia del titolo mondiale endurance e del successo assoluto alla 24 ore di Le Mans, a cinquant’anni dall’ultima presente in classe regina.

Tutto ciò arriva in contemporanea con l’ennesimo titolo mondiale vinto dall’AF Corse e dalla 488 GTE, con Alessandro Pier Guidi e James Calado campioni in classe GTE PRO. Insomma, il Cavallino fa sempre battere i cuori, e con questa squadra è pronta a regalare emozioni indimenticabili tra i prototipi.

Sul fronte dell’automotive, gli affari vanno a gonfie vele, con dati in verde ed in netto contrasto con quelli del mercato dell’auto, che vive una crisi con ben pochi precedenti nella storia. Il fascino del Cavallino è immortale, ed anche la nuova arrivata, il Suv Purosangue, ha già fatto impazzire i facoltosi appassionati nonostante il prezzo di oltre 400 mila euro.

Proprio a causa degli elevati costi di acquisto, le supercar di Maranello sono inarrivabili per la gran parte degli automobilisti, per non dire la quasi totalità. Tuttavia, nelle prossime righe vi parleremo di un argomento curioso, ovvero delle dieci Rosse usate più convenienti che potrete trovare sul mercato “di seconda mano”. Ecco quali sono le più avvicinabili.

Ferrari, ecco le dieci vetture usate meno costose

Nella giornata di oggi vi parleremo delle Ferrari più convenienti, anche se ovviamente si tratta di modelli non troppo recenti e già utilizzate da altri fortunati utenti. Se siete interessati, non potrete perdere la nostra classifica, che vi farà vivere un sogno ad occhi aperti.