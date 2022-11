Ferrari, scena drammatica: una Rossa prende fuoco (VIDEO)

Una splendida Ferrari F355 ha preso fuoco in Francia durante un test drive, risultando distrutta. Immagini tremende per gli appassionati.

Nella giornata odierna vi daremo conto di una notizia che non farà affatto piacere agli amanti della Ferrari, e che ha visto protagonista una splendida F355 che ha avuto un destino a dir poco crudele, che non meritava minimamente. Quando parliamo di queste vetture, sulla nostra schiena siamo presi dai brividi per via di ciò che rappresentano, ma oggi avremo queste sensazioni vedendo le immagini del video postato in basso.

Troppo spesso abbiano notizie di vetture di Maranello che subiscono un tragico destino a causa della mancata cautela di chi le guida, che è capace di distruggere gioielli di questo tipo con incidenti anche molto pericolosi. Quando si guidano auto di questo tipo, occorre la massima attenzione al volante, perché si rischia di scatenare incidenti anche molto pericolosi.

Una Ferrari, così come una Lamborghini o una qualunque altra supercar, è una vettura che non può essere paragonata a quelle tradizionali, per via dell’enorme potenza di cui è provvista sotto al cofano. Portare al limite queste opere d’arte sembra facile, ma occorre essere in grado di farlo, altrimenti si semina il panico.

Per i fortunati che possono permettersi di acquistarla, segnaliamo che esistono dei corsi di guida sportiva, utili per imparare a gestirle nel migliore dei modi ed evitare i pericoli. Com’è ovvio che sia, le vetture più antiche sono quelle maggiormente soggette al rischio di crash, essendo sprovviste di tutti gli aiuti alla guida che ci sono oggi e dell’elettronica che ci aiuta a tenerle in strada.

In questi giorni vi abbiamo parlato di un terribile incidente che ha visto coinvolta una Testarossa durante un raduno in Svizzera, in cui il frontale di questa spettacolare vettura è andato totalmente distrutto contro un muretto in pietra. Le immagini del terribile incidente hanno subito fatto il giro del mondo, e pensare che quella vettura venga riparata assomiglia più ad un’utopia che alla realtà. Tuttavia, la speranza è l’unica a morire, e ci auguriamo che, in un modo o nell’altro, si trovi un modo per risolvere la questione.

Nulla si potrà fare sulla F355 di cui vi stiamo per parlare, dal momento che quest’auto è stata distrutta da un pauroso incendio che l’ha ridotta praticamente in cenere, causando un gravissimo pericolo a chi si trovava nei suoi paraggi. Prima di descrivervi l’episodio, ci teniamo a sottolineare che nessuno si è fatto male, ma per i proprietari del veicolo questa è solo una magra consolazione.

Ferrari, una F355 va in fiamme durante un test drive

La Ferrari F355 è diventata famosa per la lunga esperienza nel Challenge degli anni Novanta, e la versione stradale è stata in produzione a partire dal 1994 sino al 1999, per poi essere rimpiazzata dalla 360 Modena. Questo modello era disponibile in tre diverse versioni, la Coupé, la Spider e la Targa, detta anche 355 GTS.

La protagonista del nostro drammatico racconto è la Coupé, denominata anche 355 Berlinetta, e quanto accaduto risale a poche settimane fa, e l’esemplare coinvolto è stato prodotto nel 1994, dunque, uno dei primi ad uscire dalla fabbrica di Maranello. L’episodio è stato riportato dalla pagina Instagram “Supercarfails“, che spesso ci documenta su questi terribili episodi che vedono protagonista auto ad alte prestazioni distrutte in incidenti o episodi simili.

La Ferrari in questione era stata utilizzata dal proprietario per un test drive, nel quale aveva portato “a fare un giro” uno statunitense che era arrivato direttamente dall’altra parte dell’oceano perché intenzionato ad acquistare questa F355. Il tutto, come detto, si è verificato in Francia, e l’incendio si è scatenato mentre era in corso un viaggio in una strada dove si poteva viaggiare a velocità sostenute.

Le fiamme si sono levate dalla parte posteriore della supercar, ed il passeggero e colui che si trovava al volante non hanno potuto far altro che riprendere la scena dopo aver accostato in una piazzola per le emergenze. In seguito, sono stati allertati i soccorsi, ma quando hanno raggiunto la F355 c’era già ben poco da fare per cercare di salvare il salvabile. Un’immagine devastante per tutti gli appassionati, che hanno visto questo capolavoro andare distrutto.

Difficilmente si potrà cercare di rimettere su strada questa vettura, ed al momento sono ancora allo studio le cause del disastro. Non c’è ancora un’idea precisa su cosa possa essere accaduto, ma l’ipotesi più accreditata è quella della perdita di carburante. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma è andata bene ai due che erano in macchina il fatto di aver trovato subito uno piazzola dove poter accostare.

