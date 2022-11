Questo bambino è irriconoscibile: oggi è uno dei campioni della F1

L’obbiettivo di ogni bambino è quello di poter vedere realizzato il proprio sogno. Questo ragazzino è diventato un campione di F1.

Sono davvero pochissimi i piloti che riescono a realizzare il loro grande sogno, ovvero quello di poter entrare a far parte del magico modo della F1, l’élite assoluta dell’automobilismo mondiale, ma il bambino che vedete in foto è stato davvero in grado di poter scrivere pagine memorabili della sua storia.

Ci sono dei campioni che riescono a entrare a far parte tutti gli effetti il quella straordinaria realtà di fenomeni e leggende che hanno realizzato la storia della Formula 1.

Già riuscire a prenderne parte è assolutamente molto complicato, perché i posti sono sempre di meno e soprattutto perché le critiche si fanno davvero sempre più aspre.

Eppure sono sempre di più i bambini che ogni anno cercano di poter consolidare sempre di più questo grande sogno, perché quello di diventare un pilota professionista è sempre stato un pallino della maggior parte dei ragazzini.

Ovviamente non tutti hanno le opportunità di poter tentare questa strada, perché sappiamo perfettamente come gli inizi siano estremamente costosi, ma certe famiglie ci provano davvero in tutti i modi.

Il bambino che vedete qui presente in fotografia non veniva di certo da una famiglia che navigava nell’oro, ma comunque hanno creduto sempre fortemente in lui perché sapevano che in pista era in grado di sbaragliare la concorrenza.

I sacrifici sono stati davvero tantissimi nel corso della propria vita, ma alla fine sono stati ampiamente ripagati della realtà dei fatti, perché sono stati davvero pochissimi come il bambino qui in foto che sono stati in grado di ottenere così tanto dalla Formula 1.

Oggi non è più così biondo come lo vedete in questa fotografia, anzi i capelli sono sì chiari ma possono essere definiti a tutti gli effetti castani, ma quel volto col sorriso felice nel poter guidare una macchina non è mai cambiato.

Si tratta infatti di Sebastian Vettel, con il pilota tedesco che è arrivato ormai alla fine della sua carriera, con la tappa di Abu Dhabi che è stata l’ultima della sua leggendaria esperienza in Formula 1.

Con quattro titoli mondiali il tedesco infatti è uno dei cinque piloti più vincenti della storia, alle spalle solamente di Lewis Hamilton e Michael Schumacher a quota sette, Juan Manuel Fangio a quota cinque e a pari merito con il francese Alain Prost.

Dunque non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che il bambino che sognava di poter diventare un grande pilota sia stato in grado di poter ottenere davvero tutto quello che voleva dalla sua vita.

Quello che però colpisce fin da subito di Vettel è il fatto che non abbia mai perso il sorriso neanche nei momenti più difficili, con Sebastian che ha sempre dimostrato una gioia immensa per poter correre in F1.

Vettel lascia la F1: il sorriso non manca come da bambino

È stato davvero un qualcosa di naturale per Sebastian Vettel diventare un pilota di Formula 1 ed è davvero bellissimo come non abbia mai perso quell’animo fanciullesco.

Quando ai bambini si dà la possibilità di seguire la propria passione di poter dimostrare tutta la propria grande creatività si denota costantemente il sorriso e la gioia nel momento in cui svolgo quell’attività.

Nella maggior parte delle circostanze però questo svanisce sempre di più nel corso del tempo, perché le pressioni aumentano e soprattutto la passione si trasforma molto spesso in routine.

Nonostante Sebastian Vettel sia da considerarsi come uno dei più grandi piloti della storia della Formula 1 quello che ha sempre colpito tutti quanti è il fatto che non abbia mai davvero perso quel sorriso da bambino.

Sono sempre stati leggendari i suoi Team Radio, soprattutto quando era in Ferrari addirittura poteva mostrare il suo approccio all’italiano, dove urlava di gioia estrema per ogni vittoria.

Si è trattato di un mito assoluto del mondo delle quattro ruote, uno di quelli che ha avuto l’opportunità davvero di poter dimostrare come i sogni, se ben coltivati, abbiano sempre l’opportunità di trasformarsi in realtà.

Ora quel bambino biondo è cambiato moltissimo nell’aspetto fisico, i capelli si sono fatti sempre più lunghi e si sono scuriti e la barba è ben presente nel suo volto.

Quello che però non è mai cambiato è il suo grandissimo trasporto emotivo per il mondo della Formula 1, con le quattro ruote che hanno sempre rappresentato il suo più grande obiettivo di vita.

Sebastian ce l’ha fatta ed è stata una grande fortuna per tutti noi che abbiamo potuto assistere sempre di più alla crescita di un vero e proprio fenomeno dell’automobilismo mondiale, con il suo addio ad Abu Dhabi che è stato davvero molto sentito per tutti.

Grazie di cuore Seb!