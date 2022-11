Auto, le supercar spariranno con l’elettrico? Scenario allarmante

Il mondo dell’auto sta cambiando in fretta, e c’è chi crede che le supercar possano cedere il passo in futuro. Ecco cosa può succedere.

Per gli appassionati di auto, il periodo che stiamo vivendo rappresenta una svolta epocale. L’elettrico è ormai entrato a far parte delle quattro ruote, con i costruttori che sono totalmente concentrati sullo sviluppo delle nuove tecnologie. Il pianeta è ormai costretto a sopportare le conseguenze delle emissioni da troppi anni, e rischiamo di pagare a caro prezzo tutti gli errori che abbiamo commesso nella nostra storia.

I terribili eventi climatici, l’effetto serra ed il riscaldamento globale potrebbero essere solo una piccola parte di quanto accadrà in futuro, e le nazioni hanno deciso di intervenire con dei trattati che puntano a limitare le emissioni. In tutto ciò, non può restare escluso il settore dell’automotive, considerando che i trasporti causano circa il 30% dell’inquinamento globale.

Una domanda, molto più che lecita, che si fanno i puristi dei motori termici e contrari all’elettrico è la seguente: cosa cambierebbe se tutte le auto del mondo diventassero elettriche, considerando che mezzi di trasporto molto più inquinanti come aerei e navi non potranno mai raggiungere le emissioni zero? La risposta, per ora, non la conosciamo, ma è chiaro che la questione del full electric è molto discussa, ed apre a tanti interrogativi.

Per quanto riguarda le quattro ruote, c’è bisogno di una forte accelerata non soltanto sul fronte della produzione, ma in alcuni paesi va cambiata la mentalità del cittadino per permettere a tale processo di andare a buon fine. In base a vari sondaggi, una media di sette italiani su dieci non credono che l’elettrico possa essere la soluzione all’inquinamento, principalmente per il discorso legato alla produzione ed allo smaltimento dei pacchi batteria.

Effettivamente, le EV nascondono molte insidie, come quello degli altissimi prezzi di acquisto, visto che le prestazioni, man mano, stanno migliorando in maniera impressionante. In Italia, è praticamente impossibile spendere meno di 20 mila euro per portarsi a casa una vettura full electric, una spesa folle considerando la grave crisi economica attualmente in atto, unita ai rincari e ad un costo generale della vita che è lievitato rispetto a pochi anni fa.

In tutto ciò, si aggiunge anche un’altra problematica, che tocca soprattutto gli appassionati di motori: che fine faranno le supercar con l’avvento dell’elettrico? Secondo la maggioranza delle persone, perderanno il senso di esistere, ma c’è la certezza che continueranno a girare per le nostre strade.

La Lamborghini ha già detto che entro il 2028 arriverà il primo bolide EV, così come la Bugatti, che ha anticipato i tempi e che da ora in avanti non realizzerà più motori termici. Avete mai immaginato una Ferrari elettrica? Onestamente, è un colpo al cuore il solo pensiero di una cosa simile, ma prima o poi, a meno di rivoluzioni, saremo costretti ad incappare in un destino di questo tipo.

Auto, ecco il destino delle supercar con l’elettrico

Le auto elettriche hanno già raggiunto un ottimo livello prestazionale, come dimostrano dei veri e propri bolidi come la Porsche Taycan o la Tesla Model S, con quest’ultima che in una versione specifica può garantire qualcosa come 1020 cavalli, l’equivalente di una Ferrari SF90 Stradale, che però è un’ibrida.

Per quanto riguarda il futuro delle supercar, è interessante parlare di un’idea dell’artista Dizzy Viper, che ha prodotto dei render in 3D in cui immagina tutte queste bellissime vetture, che grazie alle loro prestazioni hanno segnato un epoca, parcheggiate in un garage abbandonato, tutte ricoperte di polvere e dimenticate dal mondo del futuro.

Nella sua opera sono presente tante auto di altissimo livello, come alcune Lamborghini, una Ferrari degli anni Sessanta, una Bugatti, una Pagani ed anche una Ferrari LaFerrari, insomma, il top del top delle supercar. Vederle ridotte in questo stato, va detto, è un colpo al cuore, ma è un concetto che non si discosta troppo dalla realtà, almeno per un certo punto di vista.

Non c’è dubbio sul fatto che le vetture ad alte prestazioni avranno un futuro, ma immaginiamo che l’artista abbia realizzato questa opera in senso metaforico: le supercar elettriche continueranno ad esistere, ma non saranno più come quelle che conoscevamo, con un sound inconfondibile in grado di far tremare l’asfalto.

Sarà un periodo continuo di svolte, e già vedere una Lamborghini elettrica, nel 2028, rappresenterà un colpo durissimo da sopportare per i puristi delle quattro ruote. Va però detto che mezzo secolo si fa si pensava che al giorno d’oggi le vetture avrebbero dovuto volare, ma a ciò non ci siamo ancora arrivati. Dunque, tutto può accadere in una società dove le cose cambiano sin troppo velocemente.