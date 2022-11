F1, clamoroso affronto dei tifosi di Verstappen: Wolff demolito (VIDEO)

Max Verstappen ha strappato il titolo mondiale di F1 del 2021 all’ultimo giro di Abu Dhabi. I suoi tifosi prendono in giro la Mercedes.

La stagione che si sta per concludere è stata trionfale per Max Verstappen e la Red Bull, assoluti dominatori del primo campionato di F1 con le monoposto ad effetto suolo dell’era moderna. Una superiorità tecnica schiacciante quella messa in mostra dalla RB18 nella seconda parte di stagione, che non ha lasciato scampo alle speranze della Ferrari.

La forza di questo team è da ricercare nel passato, quando non si è pensato ad attuare rivoluzioni o cambiamenti nell’organico nel corso del dominio della Mercedes. Dopo i titoli vinti da Sebastian Vettel tra il 2010 ed il 2013, il team di Brackley ha preso il comando delle operazioni grazie all’avvento dell’era ibrida, lasciando solo le briciole alla concorrenza.

Christian Horner, Adrian Newey ed Helmut Marko hanno mantenuto la calma, coltivandosi nel frattempo un talento come Verstappen, mettendo l’olandese al centro del loro progetto. Fondamentalmente, le difficoltà erano legate al motore Renault, poco potente e per nulla affidabile, che aveva causato non pochi guai a Super Max ed anche a Daniel Ricciardo, portandolo allo sfinimento nel 2018.

La Red Bull ha dunque scommesso sulla Honda, tornata in F1 nel 2015 con la McLaren, che aveva prodotto soltanto brutte figure nel triennio di partnership con il team di Woking, prendendosi anche dei pesanti insulti da Fernando Alonso. A Milton Keynes, invece, sapevano che la casa di Sakura era l’ultima speranza per tornare al top, visto che Mercedes e Ferrari non avrebbero mai fornito le loro power unit agli anglo-austriaci.

Nel 2019 e nel 2020 sono arrivate le prime vittorie di tappa, ma la Red Bull non era ancora pronta per battere il team di Brackley, ed è il 2021 che ha cambiato tutto. La Honda si è presentata con un super motore, che spesso e volentieri ha stravinto il confronto con quello di Brixworth, consentendo al figlio di Jos di giocarsela sino alla fine.

Nonostante alcuni episodi sfortunati, Verstappen è riuscito ad imporsi nell’ultimo giro dell’ultima gara, nel turbolento finale di Abu Dhabi che ha scatenato polemiche atroci per quanto riguarda la gestione di Michael Masi, poi cacciato dalla FIA per le discutibili decisioni prese in un momento così delicato.

Impossibile dimenticare il messaggio via radio mandato da Toto Wolff allo stesso Masi, una volta che Verstappen riuscì a scavalcare Lewis Hamilton: “No Mikey, no!“, ribattendo alla scelta di far riprendere la gara con un solo giro al termine. Oggi vi parleremo proprio di un curioso episodio legato a questo team radio, che ha fatto il giro del mondo in pochi secondi.

F1, i tifosi di Verstappen prendono in giro Toto Wolff

Max Verstappen si ritrova con la F1 ai suoi piedi dopo la vittoria di ben due titoli mondiali, ma a lui va dato anche un altro merito oltre a quello di aver guidato da fenomeno. L’Olanda, il suo paese, non ha mai avuto una grande tradizione a livello di motorsport, ma grazie a Super Max è cambiato tutto.

Sin dai suoi esordi, si è vista una grande crescita di interesse per quanto riguarda i tifosi, che man mano hanno iniziato a riempire le tribune degli autodromi, sino a creare delle vere e proprie maree arancioni. Il Gran Premio d’Olanda è tornato in calendario nel 2021, ed è uno di quelli che fa sempre registrare il tutto esaurito, grazie anche ai pesanti lavori di ristrutturazione che hanno adeguato la pista di Zandvoort alla F1.

Il gran successo di Super Max in patria è dovuto anche a delle grandi trovate di Marketing pensate da papà Jos, che compra spesso tutti i biglietti di intere tribune per poi rivenderli a prezzi ribassati ai fan club di suo figlio. In questo modo, si è creato un vero e proprio business, che ha alimentato la passione crescente in tutto il paese.

I fan di Verstappen hanno spesso creato qualche guaio di troppo in giro per il mondo, essendo molto calorosi ed anche lontani dal classico appassionato di automobilismo. C’è però da dire che l’ultima trovata è stata molto divertente, ed il tutto si lega proprio a quella frase che Toto Wolff disse nell’ultimo giro del GP di Abu Dhabi dello scorso anno.

L’account Instagram “maxverstappen33“, celebre fanpage del due volte campione del mondo, ha caricato un video in cui è presente un autobus di colore grigio con su scritto “No Mikey, no! That was so not right“, un simpatico ma pesante sfottò nei confronti di Toto Wolff, che non sarà di certo felice vedendo queste immagini. Giudicate voi e fateci sapere come la pensate.

