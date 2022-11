Superbike, ufficiale: svelato il calendario 2023, rimane un dubbio

Oggi è stato ufficializzato quello che sarà il calendario del Mondiale Superbike 2023: rimane scoperto un buco, che andrà riempito nelle prossime settimane.

Il Mondiale Superbike 2022 volge verso il termine e in queste ore già si inizia a parlare di 2023, visto che è stato ufficializzato il calendario del prossimo campionato. Confermati che ci saranno solo dodici round.

Il WorldSBK inizierà il 24-26 febbraio a Phillip Island, che quest’anno invece ospita l’ultimo appuntamento della stagione. L’Australia per anni ha ospitato l’evento inaugurale, poi causa Covid-19 i piani sono saltati nel 2021 e finalmente nel 2023 tornerà tutto alla normalità.

La seconda tappa si disputerà nel fine settimana successivo in Indonesia al Mandalika International Street Circuit, dove si correrà a breve le penultima di questa annata. Sull’Isola di Lombok c’è la possibilità che Alvaro Bautista riesca a laurearsi campione del mondo SBK 2022.

Calendario Superbike 2023: verrà aggiunta anche Imola?

Il Mondiale delle derivate di serie sarà in azione in Europa per la prima volta ad Assen il 21-23 aprile, poi il 5-7 maggio si volerà in Catalunya per correre a Barcellona. L’unico round in Italia previsto al momento è quello di Misano Adriatico, messo in calendario a inizio giugno. Invece, a fine giugno-inizio giugno i piloti Superbike si confronteranno a Donington. A fine luglio ci si sposterà a Most, in Repubblica Ceca.

Ad agosto non è prevista nessuna gara, il WorldSBK ripartirà nel weekend 8-10 settembre in Francia a Magny-Cours. Dopo una settimana di stop, ci sarà il round di Aragon e subito dopo quello di Portimao. Quest’ultimo sarà l’unico in Portogallo, visto che non è stato confermato quello di Estoril.

Verso metà ottobre trasferimento in Argentina per l’appuntamento a San Juan. Manca un solo evento da fissare in calendario e nelle prossime settimane sapremo dove si correrà. Stando ad alcune indiscrezioni, ci sarebbe l’ipotesi di un ritorno del campionato a Imola. Tuttavia, i vertici del Mondiale Superbike stanno vagliando anche altre soluzioni e presto dovrebbero esserci novità.

Mondiale SBK 2023: il nuovo calendario

24-26 febbraio: Phillip Island, Round di Australia

3-5 marzo: Mandalika, Round di Indonesia

21-23 aprile: Assen, Round di Olanda

5-7 maggio: Barcelona-Catalunya, Round di Catalogna

2-4 giugno: Misano, Round dell’Emilia-Romagna

30 giugno-2 luglio: Donington Park, Round di Gran Bretagna

28-30 luglio: Most, Round della Repubblica Ceca

8-10 settembre: Magny-Cours, Round di Francia

22-24 settembre: Aragon, Round di Aragon

29 settembre-1 ottobre: Portimao, Round del Portogallo

13-15 ottobre: San Juan, Round di Argentina

TBA