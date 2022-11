Ducati, Bagnaia o Bastianini? Ecco per chi tifa Lapo Elkann

Il fratello di John Elkann, Presidente della Ferrari, ha celebrato il successo di Pecco Bagnaia. Quest’ultimo ha riportato in vetta la Ducati nel 2022.

Non è festa nazionale, ma poco ci manca. La Ducati ha vinto il mondiale di MotoGP con un pilota italiano. Evento, davvero, rarissimo. L’ultimo a riuscirci era stato Giacomo Agostini in sella alla MV Agusta nel lontano 1972. Pecco Bagnaia ha sfatato un mito che andava avanti dai tempi di Casey Stoner. L’australiano era stato in grado di battere un Valentino Rossi al top della forma. Dopo 15 anni è il torinese a fare la storia della casa di Borgo Panigale.

L’epilogo valenciano ha emozionato anche Lapo Elkann. Quest’ultimo è un grande appassionato di motori e, oltre alla Ferrari, ha anche un interesse per la Rossa con motore Desmosedici. La Scuderia modenese, capitanata dal fratello John, non sta attraversando un momento facile. Dopo i tanti proclami del Presidente della Ferrari, nella passata stagione, la F1-75 non ha aperto alcun ciclo. Leclerc e Sainz hanno visto i driver della Red Bull Racing festeggiare vittorie e titoli. La squadra austriaca ha, letteralmente, demolito il Cavallino e la Mercedes. Quest’ultima, nonostante non abbia mai vinto un singolo Gran Premio nel 2022, è in lotta con la Ferrari per il secondo posto nei costruttori. Questo la dice lunga sui passi indietro, nel corso della stagione, della F1-75.

Nella prima fase del campionato, Leclerc e Sainz, avevano iniziato con il piede giusto. Il monegasco aveva ottenuto un clamoroso successo all’esordio in Bahrain, per poi replicare in Australia, festeggiando il suo primo grand chelem della sua carriera. Gli avversari austriaci, dopo un periodo iniziale di appannamento e di adattamento, hanno superato le difficoltà tecniche, riuscendo a trovare un filotto di vittorie impressionati. Max Verstappen ha battuto diversi record della categoria regina del Motorsport. In sostanza alla Red Bull Racing è riuscito ciò che la Ducati ha compiuto in MotoGP. La casa di Borgo Panigale ha strameritato di vincere il titolo costruttori e quello piloti. Pecco Bagnaia è stato irrefrenabile, compiendo una delle rimonte più epiche nella storia del Motomondiale.

Il torinese è riuscito a rimontare ben 91 punti, dal Gran Premio di Assen in avanti, chiudendo con 17 punti in più del campione della Yamaha. Fabio Quartararo non ha potuto nulla. Troppo più forte l’accoppiata Ducati – Bagnaia. Il binomio ha fatto faville, già nella seconda parte della scorsa stagione. Pecco si aggiudicò quattro delle ultime sei gare, ma si è superato nel 2022, riuscendo a conquistare ben 7 trionfi che gli sono valsi il primo titolo mondiale in MotoGP. Il piemontese aveva già vinto in Moto2 nel 2018. La soddisfazione, naturalmente, di succedere nell’albo d’oro italiano ad uno straordinario campione come Valentino Rossi è tutt’altra storia.

Ducati, la gioia incontenibile di Lapo Elkann

Il buon Lapo non si è perso l’appuntamento finale della MotoGP. Il fondatore di Garage Italia ha un amore incondizionato per il mondo delle corse. La Ducati, naturalmente, è un mito italiano e il rampollo della famiglia Elkann ha voluto celebrare il successo con un messaggio diretto a Enea Bastianini, futuro compagno di squadra del rider piemontese. Su Twitter, Lapo ha scritto: “Speriamo che il prossimo anno sia quello del mio amico Enea Bastianini, ma intanto festeggiamo il grande Pecco Bagnaia che porta la Ducati e l’Italia sul tetto del mondo!”

Un messaggio chiaro in vista del 2023. Nella prossima annata Enea Bastianini avrà un tifoso in più. Lapo, infatti, ha uno splendido rapporto con il romagnolo e lo supporterà nella sua prima annata nella squadra corse ufficiale. Sarà la stagione della verità per il centauro di Rimini. Dopo due anni ottimi che gli sono valsi la promozione in Ducati, al fianco di Pecco, il #23 vorrà dimostrare di essere all'altezza di un campione del mondo. I due italiani si conoscono molto bene, essendo cresciuti insieme. Sarà inevitabile qualche attrito, considerata la grande voglia di emergere dell'ex rider del team Gresini.

Al termine dell’ultima gara a Valencia, Enea a Sky ha dichiarato: “Non avrei mai scommesso di poter finire terzo, va molto bene come risultato. Il sogno mondiale l’ho accarezzato, ma onestamente era forse ancora troppo presto se devo pensare realisticamente. Dovevo ancora imparare, ma ora mi sento più completo. Dovrò anche imparare da Pecco, dato che è il campione ed ha più esperienza in quella squadra”.