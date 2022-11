Marquez, la profezia su Bagnaia fa sognare i fan: che investitura per Pecco

Marc Marquez ha concluso la stagione con un mesto ritiro, dopo una prima parte di gara che lo aveva visto competitivo. Ecco le sue parole.

Una domenica da dimenticare quella vissuta da Marc Marquez, ritiratosi in quel di Valencia poco prima della metà gara. L’otto volte campione del mondo era in battaglia con Jack Miller, Jorge Martin ed Alex Rins nelle primissime posizioni, ma è poi scivolato per terra nella stessa curva dove, in mattinata, Ai Ogura ha dovuto dire addio al mondiale della Moto2.

Marc ha comunque fatto vedere che fisicamente i progressi sono continui, ma con una Honda così messa male sul fronte tecnico è portato a prendersi troppi rischi. La leggenda della MotoGP si è fatto valere nelle prime fasi, con l’unica RC213V presente nella top ten, che di certo non può dirsi all’altezza delle rivali, specialmente della Ducati.

Marquez, anche nelle interviste post-gara, ha sottolineato che la Desmosedici GP22 ha una superiorità netta, ma non ha certo risparmiato degli splendidi complimenti a Pecco Bagnaia, che proprio oggi ha messo le mani sul primo titolo mondiale della sua carriera in top class.

Nel 2023 è però lecito attendersi un grande ritorno dello spagnolo, ormai a secco di titoli dal 2019, rimpiazzato sul tetto del mondo prima da Joan Mir, poi da Fabio Quartararo e poi da Bagnaia. Pecco sarà l’uomo da battere nel prossimo campionato, e confermarsi al top non sarà di certo facile considerando il livello della concorrenza.

La Honda ha un grandissimo lavoro da fare, per cercare di rimettere al proprio posto l’anteriore di questa moto, troppo scorbutico per poter competere con i migliori. Da ora in avanti ci saranno diversi mesi per provare a rimediare, ma è chiaro che la Ducati non starà di certo ferma dopo la vittoria del titolo.

Marquez, ecco le sue parole dopo il ritiro

Una domenica difficile quella vissuta da Marc Marquez, che però ha fatto capire di avere a disposizione un passo notevole considerando il livello tecnico della Honda di oggi. L’otto volte campione del mondo, al momento della caduta, era in piena lotta per il podio, essendo parte integrante del poker di piloti che stavano conducendo la corsa.

Quello che sembrava un suo errore nel momento della caduta, pare ora diventare un problema tecnico di qualche tipo, come spiegato dallo stesso nativo di Cervera ai microfoni di “SKY Sport MotoGP” alla fine della gara. Dalle sue parole traspira la delusione per il ritiro, ma anche ottimismo in chiave futura.

Ecco cosa ha dichiarato Marquez: “Problema tecnico o errore mio? Oggi non sono contento, avevo un grande passo già nel Warm-up, ero ottimista per la gara, ma già in partenza ho visto che sulla mia moto c’era qualcosa di strano. Non avevo la stessa potenza della mattinata e dei giorni precedenti, non andavo veloce nei rettilinei. Mi ero detto che volevo un podio o niente, quindi mi sono preso dei grossi rischi. Il feeling nel week-end era stato molto buono, però c’è stato evidentemente qualche problema. Se vogliamo lottare per il mondiale non possiamo fare queste cose, c’è stato qualche problema“.

“Se la scelta della gomma Media è stata sbagliata? No, non penso questo. La Media era la gomma che mi piaceva di più, anche nel Warm-up mi ero trovato molto bene, quando vedo una possibilità della Soft la sfrutto, ma non era il caso di oggi. Ho deciso di attaccare perché volevo il podio, forse si poteva anche vincere ma sono contento perché abbiamo fatto dei grossi passi in avanti. Da Aragon in poi siamo cresciuti, in quest’inverno dobbiamo fare l’ultimo passo in avanti e poi ci siamo“.

“Quanto ci vorrà alla Honda per recuperare sulla Ducati in termini di gap tecnico? Ci sarà tempo fino alla prima gara di Portimao, quando inizierà la nuova stagione. Voglio una moto per vincere e sto spingendo con la squadra, stiamo lavorando tantissimo. Arriveranno delle novità tra i test di questa settimana e febbraio. Non dico che avremo la miglior moto, perché ci saranno sempre punti forti e punti deboli. Io farò del mio meglio, perché voglio stare lì davanti in tutte le gare“.

Non sono mancati i complimenti a Pecco Bagnaia, vale a dire il nuovo campione del mondo. Dall’otto volte iridato sono arrivate frasi che non possono non esaltare i tifosi della Ducati, oltre che riempire d’orgoglio il rider torinese: “Faccio tanti complimenti a Pecco ed alla Ducati, la loro stagione è stata pazzesca soprattutto nella seconda parte. Mi ha sorpreso tantissimo la gara di Pecco in Malesia, ha rischiato ed ha vinto, merita davvero dei grandi applausi. Complimenti per il suo titolo e penso anche che non sarà l’ultimo“.