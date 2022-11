Volkswagen, una Golf Cabrio è lurida: il lavaggio la rivoluziona (VIDEO)

Una Volkswagen Golf Cabrio era stata abbandonata, senza mai essere lavata per 15 anni. Per fortuna, la vettura è finita nelle giuste mani.

Gli appassionati di motori, ma anche i normali proprietari di automobili, tendono a conservare la loro vettura nel migliore dei modi, preservandola da ogni rischio e cercando di farla sempre risplendere dal punto di vista estetico. Purtroppo, tutto ciò non è capitato alla Volkswagen Golf Cabrio di cui vi parleremo oggi, che ha passato un periodo d’inferno prima di essere riportata in vita.

Stiamo parlando di una vettura che fa parte della terza serie della Golf, dunque, prodotta dalla casa di Wolfsburg tra il 1991 ed il 1997, ma che garantisce comunque delle prestazioni di tutto rispetto ed una splendida esperienza di guida vista la possibilità di scoprire il tetto.

Chiaramente, parliamo di un veicolo che ha delle tecnologie datate, ma che non per questo merita di fare una fine indegna come la Golf Cabrio di cui vi parleremo oggi. La Volkswagen ha nella Golf la sua auto di punta, una vera e propria icona, che però sta per cambiare in tutto e per tutto, a causa delle stringenti leggi Europee contro i motori a combustione.

La Golf, infatti, rischia di sparire, ed è quasi sicuro che la nona serie verrà realizzata soltanto in modalità full electric, dicendo addio al motore a benzina e, soprattutto, al TDI, il turbodiesel che ha scritto la storia del marchio tedesco. Una brutta botta per tutti gli appassionati, che si augurano un’inversione di tendenza.

Il gruppo tedesco, qualche anno fa, fu travolto dallo scandalo delle emissioni chiamato dieselgate, e da quel momento ha cercato di recuperare sul fronte dell’immagine investendo sull’elettrico. L’addio alla Golf a combustione fa sicuramente parte di questo progetto, ma ci sono molti dubbi sul fatto che questa mossa possa piacere agli appassionati, da sempre legatissimi a questo modello.

Volkswagen, ecco il car wash della Golf Cabrio

La Volswagen Golf Cabrio protagonista del nostro articolo è un modello risalente alla prima metà degli anni Novanta, che fa parte della terza serie di questo iconico modello. L’auto è ridotta ad un vero e proprio catorcio, ma per fortuna, i ragazzi del canale YouTube “Stauffer Garage” sono riusciti a risolvere la situazione.

La Golf in questione, di colore rosso, era stata abbandonata e lasciata senza mai essere lavata per ben 15 anni, un’eternità per un’automobile. La situazione della macchina era infatti disperata, ma il car wash degli esperti è riuscita a farla tornare come nuova. Il car wash è iniziato dai tappetini interni, passando poi a tutti gli altri particolari dell’abitacolo.

Come potrete vedere dal video postato in basso, la sporcizia era talmente tanta che si erano persino formate delle ragnatele all’interno, cosa che ha lasciato basito anche il ragazzo che si è occupato del lavaggio. Il lavoro svolto è stato, come al solito, perfetto, riportando la Golf Cabrio ai livelli di un tempo.

Come spesso vi diciamo, è inutile dilungarci troppo, dal momento che un intervento del genere merita di essere ammirato con i vostri occhi. La Volkswagen ha ritrovato ciò che il tempo e l’incuria del proprio proprietario gli aveva tolto tanto tempo fa, grazie ad un lavoro perfetto degli esperti del settore, sempre disponibili ad intervenire.