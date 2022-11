Alfa Romeo, nuova Giulia Competizione? Che belva (VIDEO)

L’Alfa Romeo punta ad uno svecchiamento della gamma ed ha svelato la nuova Giulia Competizione. Andiamo a scoprirla nei dettagli.

Le vetture italiane sono da sempre una certezza in termini di desing, e l’Alfa Romeo non ha nulla da imparare sotto questo punto di vista. La casa del Biscione ha infatti svelato la nuovissima Giulia Competizione, che si preannuncia come una delle auto più desiderate di questo periodo grazie ad un look da sballo ed a prestazione di altissimo livello.

Il marchio di Arese si lancia verso un futuro che nasconde tante belle sorprese, con un occhio anche al green. Facendo parte del gruppo Stellantis, che entro pochi anni pretende da tutti i suoi costruttori il totale passaggio all’elettrico, anche l’Alfa si sta preparando a questo cambiamento, e prossimamente verranno svelate le prime vetture full electric della casa italiana.

Per il 2024 è atteso infatti un Suv totalmente elettrificato, ma si parla anche di una Giulia EV che potrebbe esordire nello stesso anno. C’è da dire che tutto ciò rappresenta anche un rischio per il momento, visto che le vendite di questa tipologia di auto proseguono ancora a rilento dando un’occhiata a quelli che sono i dati del mercato automotive.

Le preferite sono ancora, di gran lunga, le vetture a benzina e diesel, anche per un fatto legato ai costi. Un’auto full electric ha dei costi proibitivi, ed inoltre, la sua gestione non consente di avere quei vantaggi in cui si poteva sperare. Qualche giorno fa abbiamo approfondito l’argomento, scoprendo che su un percorso di 1000 chilometri, si spende praticamente la stessa cifra per un pieno di benzina/diesel o per la completa ricarica di elettricità.

Questo è un guaio legato anche ai grandi rincari sul fronte energetico, mentre il taglio delle accise che prosegue ormai dalla scorsa primavera ha limitato i danni sul fronte dei carburanti tradizionali, anche se siamo ancora lontani anni luce dai prezzi del passato. Su tutto ciò devono interrogarsi i costruttori, che comunque sembrano totalmente concentrati sul passaggio all’elettrico entro il prossimo decennio.

Per il momento, l’Alfa Romeo continua a regalare vetture bellissime e che puntano ancora sui carburanti “normali”, come accaduto con la Tonale (di cui esiste la versione ibrida), e della nuova Giulia Competizione, che è stata svelata pochissimi giorni fa. Quest’auto si prepara ad essere un successo in termini di mercato, anche se non è entrata nei listi nel momento migliore per il mondo dell’automotive. Ora la andremo ad analizzare nei suoi minimi particolari.

Alfa Romeo, ecco la nuova Giulia Competizione

L’Alfa Romeo ha svelato al mondo il restyling della Giulia Competizione, che permette dei grossi passi in avanti sul fronte del comfort nell’abitacolo, con sedili rivestiti in pelle molto pregiata ed un nuovissimo impianto audio realizzato dalla Harman/Kandon, ma ci sono anche tante altre novità.

Una delle più importanti è rappresentata dal sistema di sospensioni attive che permettono di regolare, in tempo reale, l’assetto, aumentando di gran lunga il piacere di guida ed adattandolo alle varie caratteristiche del percorso che viene affrontato. Sul piano delle motorizzazioni è presente un motore diesel da 160 cavalli, ma anche uno da 210 con trazione integrale.

Per gli amanti del “racing” è consigliato il 280 cavalli a benzina, che sicuramente è il più soddisfacente sul piano delle prestazioni, ma che richiede anche maggiori consumi. Nuovi anche i gruppi proiettori posteriori a LED che seguono la nuovissima tecnologia dell’Alfa Romeo, con vetro fumé ed una finitura in un nero quasi lucido, che dà anche un altro effetto sul fronte dei contrasti.

Ci sono quattro allestimenti disponibili oltre a quello Competizione, che saranno: Sprint, Super, Ti e Veloce. L’uscita di questa nuova belva sul mercato è prevista per febbraio 2023, per cui, gli appassionati del marchio del Biscione dovranno attendere soltanto pochi mesi per potersela portare a casa, ma è ovvio che già adesso è attiva la prenotazione, per cui non attendete troppo se avete delle serie intenzioni di acquistarla.

Il prezzo non è ancora stato specificato, ma secondo alcune indiscrezioni si dovrebbe partire dai 50 mila euro in su. Sicuramente non è un modello economico, considerando anche il momento che l’Italia ed il mondo stanno passando vista la crisi che imperversa, ma per un appassionato di questo marchio è un gioiello da non farsi sfuggire.

Nel video postato in basso caricato su YouTube dal canale “Rons Rides” è possibile ammirare il nuovo missile della casa italiana, che ancora una volta non ha deluso sul fronte della bellezza. Uno degli obiettivi dei grandi capi era quello di migliorare la qualità dei materiali e limitare i problemi tecnici. Nei prossimi mesi avremo i risultati.