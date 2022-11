Moto3 Valencia, gara: capolavoro di Guevara, Oncu beffato

La stagione della Moto3 si è chiusa sul tracciato di Valencia con il successo di Izan Guevara, che ha battuto al fotofinish un ottimo Oncu.

La Moto3 chiude la propria stagione con una gara spettacolare disputata sul tracciato di Valencia, dove Izan Guevara ha trionfato nuovamente. Il campione del mondo se l’è dovuta sudare fino all’ultimo, battendo un grande Deniz Oncu che all’ultimo giro si era preso anche la prima posizione.

Il campione del mondo è stato infilato a poche curve dal termine dal rivale, mettendogli pressione fino all’ultima staccata. Oncu ha tenuto una linea interna per evitare di restare beffato, ma Guevara ha preparato alla perfezione l’uscita, prendendo più velocità ed avendo la meglio sul traguardo.

Dopo aver dominato la Moto3, questo ragazzo si prepara al salto nella classe di mezzo, dove sarà sempre in sella ad una moto del GasGas Aspar, la squadra che lo ha portato in cielo, ma che lui ha saputo sfruttare alla perfezione. Di piloti così, nella categoria minore, non se ne sono visti molti, e siamo sicuri che questo pilota ci farà divertire anche in futuro.

Sette vittorie stagionali sono un bottino clamoroso, che non può non far male al suo compagno di squadra, vale a dire Sergio Garcia, oggi solo terzo e mai in battaglia con il tandem di testa. Lo spagnolo chiude comunque secondo nel mondiale, una magra consolazione visto che aveva anche comandato la classifica nella prima parte di campionato.

Tornando ai risultati della gara, da segnalare il gran finale di gara di Dennis Foggia, che si è preso la quarta piazza confermandosi terzo nel mondiale. Una buona stagione per il rider del Leopard Racing, che per diverse gare aveva anche accarezzato il grande sogno di mettere le mani sul titolo, per poi dover rinviare i suoi propositi. Quinto Ayumu Sasaki, seguito da Adrian Fernandez e David Munoz. Ottavo Diego Moreira, davanti a Ryusei Yamanaka e Daniel Holgado, il quale ha completato la top ten di Valencia.

Moto3, Foggia chiude terzo nel mondiale

La Moto3 chiude la propria stagione sulla pista di Valencia, con Izan Guevara, già campione del mondo dall’Australia, che partirà dalla pole position. Lo spagnolo del GasGas Aspar è stato strepitoso in questa stagione, dimostrandosi nettamente il migliore di tutti, rispondendo alla fuga iniziale del compagno di squadra Sergio Garcia.

Quest’ultimo si giocherà il secondo posto in campionato con il nostro Dennis Foggia. Guevara scatterà davanti a Deniz Oncu e Garcia, con Foggia solo settimo dopo una qualifica difficile, su una pista che, per sua stessa ammissione, non lo ha mai esaltato troppo in termini di feeling, un qualcosa che quasi tutti i piloti italiani hanno in comune, dalla MotoGP alla Moto3. Debutta come wild card anche il nostro Filippo Farioli, che il prossimo anno sarà al via regolarmente, e che oggi parte 19esimo.

Foggia dovrà recuperare 8 punti a Garcia per prendersi il titolo di vice-campione, mentre Ayumu Sasazi è staccato di 6 lunghezze dal rider del Leopard Racing. La partenza vede Guevara mantenere senza problemi la testa della corsa, seguito da Oncu e Garcia che provano a tenere il passo del campione del mondo.

L’ultima gara, seppur a stagione già decisa, nasconde sempre tanta voglia di fare bene da parte dei piloti, i quali vogliono preparare al meglio il loro futuro, andando anche in vacanza con uno spirito più leggero. Non buonissima la partenza del nostro Farioli, che scivola in 23esima piazza perdendo quattro posizioni rispetto alla sua piazzola da cui scattava.

Guevara ha un ritmo eccezionale e prova subito a fuggire, ma Oncu e Garcia non lo vogliono mollare, cercando di mantenere il ritmo. Foggia non ha un via felice, scendendo settimo dietro a Tatsuki Suzuki, vale a dire il suo compagno di squadra che nei primi giri sembra averne di più.

Oncu sigla il giro migliore nelle prime battute, facendosi sotto all’iridato in maniera importante. Per l’inseguitore del leader arriva subito il nuovo record della pista di classe, un gran bel risultato che testimonia l’incremento prestazionale di queste moto. I primi quattro fanno il vuoto, con Ivan Ortola che cerca di stare con il tris di terza allungando notevolmente su David Munoz e gli altri.

Sasaki capisce che non c’è nulla da perdere, passando Diego Moreira e guadagnando la sesta posizione. Foggia torna ottavo, provando a salire di ritmo per non far fuggire troppo i primi. Guevara ed Oncu sembrano intenzionati a fare la differenza e provano a staccare Garcia ed Ortola, i quali fanno fatica a tenerne il passo.

Oncu prova anche un timido assalto al campione del mondo, che però mantiene agevolmente il comando delle operazioni, seppur braccato da molto vicino. Passo impressionante quello imposto dal tandem di testa, con Guevara che vola dando l’impressione di essere in completa gestione, mentre Oncu è “impiccato” nelle varie curve del tracciato di Valencia, ma per il momento riesce a mantenersi alle sue spalle.

Fatica a risalire Foggia, che nel corso del fine settimana non ha mai dimostrato di avere il ritmo per vincere, ma vederlo lottare per l’ottava piazza non era nei piani. Garcia mantiene la terza posizione suggellando il secondo posto in campionato, ma fatica enormemente a cercare di tenere il passo dei primi due, che ormai fanno gara a parte.

Guevara gestisce bene l’inseguimento di Oncu, che non riesce a portare un assalto concreto. Foggia recupera sino al sesto posto, mentre il duello tra la coppia di testa prosegue a suon di giri veloci, dimostrando un passo clamoroso ed insostenibile per chi insegue.

La battaglia per il quarto posto è fantastica, con Foggia che passa sia Munoz che Ortola, salendo proprio nella posizione ai piedi del podio. Con questo risultato finale, Dennis chiuderebbe terzo in campionato, senza poter ovviamente impensierire Garcia impegnato in una gara corsa nella terra di nessuno.

L’ex leader iridato, infatti, non ha mai avuto il ritmo della coppia che comanda, dimostrandosi però superiore a chi inseguiva. L’ultimo giro è da batticuore, con Oncu che, come prevedibile, tenta l’assalto prendendosi il comando delle operazioni nella parte centrale del tracciato.

Guevara, all’uscita dell’ultima curva, prepara un finale in volata perfetto, volando a vincere anche il Gran Premio della Comunità Valenciana. Per lui si tratta della settima vittoria in stagione, con Garcia che è terzo sul traguardo chiudendo in piazza d’onore in classifica mondiale, al termine di una gara davvero bellissima.