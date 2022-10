Moto3 Malesia, Gara: vittoria inattesa di McPhee, sesto Foggia

La Moto3, il cui esito è già stato deciso, ha regalato un grande spettacolo in Malesia. John McPhee si è preso la prima vittoria in carriera.

La Moto3 non delude mai ed anche in Malesia lo spettacolo non è mancato, con una gioia incredibile che è arrivata per il grande Max Biaggi. La sua squadra ha infatti piazzato una splendida doppietta, con la quarta vittoria in carriera per l’esperto John McPhee, il quale ha così fatto suonare l’inno del Regno Unito per la prima volta nel Motomondiale dopo la morte della Regina Elisabetta II.

Si è trattato di un successo che ha ancor più del clamoroso, considerando che era la sua penultima gara in questa classe per via del raggiunto limite di età che non gli permetterà di essere al via il prossimo anno. Come detto, non si è trattato soltanto di una vittoria, ma anche di una doppietta, dal momento che Ayumu Sasaki si è piazzato in seconda posizione sul tracciato di Sepang.

Tra i due compagni di team, sul traguardo, il distacco è stato di soltanto 48 millesimi, a conferma del fatto che la Moto3 è forse la categoria più spettacolare ed entusiasmante di tutto il mondo delle due ruote. Il terzo posto è stato conquistato da Sergio Garcia, ma sicuramente per lui non è una grande consolazione.

Lo spagnolo del GasGas Aspar aveva dominato la prima parte di stagione riuscendo a fuggire nel mondiale, ma il suo sogno è durato davvero poco, vista la furiosa rimonta del compagno di squadra Izan Guevara, che in Australia, la scorsa settimana, si è laureato campione del mondo con ben due gare d’anticipo.

Quest’ultimo ha concluso in dodicesima posizione, ma è sceso in pista con l’atteggiamento di chi è già in vacanza, e dopo una stagione del genere c’è anche da capirlo, visto che quello che ha fatto è degno dei migliori campioni. Con ogni probabilità, presto vedremo questo ragazzo in top class, e siamo sicuri che ci farà divertire.

Moto3, solo sesto Dennis Foggia

Giornata non facile per il nostro Dennis Foggia, che si sta giocando la possibilità di diventare il vice-campione del mondo della Moto3. L’alfiere del Leopard Racing ha concluso in sesta piazza, e vede così allontanarsi Sergio Garcia, che come detto in precedenza ha portato a casa il terzo posto garantendosi il gradino più alto del podio.

Lo spagnolo è a quota 241 punti contro i 233 di Foggia, e tutto si deciderà a Valencia per quanto riguarda questa posizione, anche se va detto che il secondo è sempre il primo dei perdenti, e soprattutto per Garcia resterebbe comunque un risultato deludente. Guevara, già re della Moto3, resta ben lontano a quota 294, un vantaggio larghissimo che davvero rende onore al merito di una stagione semplicemenete perfetta.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Per quanto riguarda Andrea Migno, il suo campionato è stato piuttosto deludente, visto che era iniziato con una splendida vittoria in Qatar. Il nostro pilota non è andato oltre il 14esimo posto, bel lontano dal gruppone di testa, in netta difficoltà, come sempre, sin dalle prime fasi di gara, dove ha perso ogni speranza di giocarsela. Prossimo appuntamento a Valencia tra due settimane.