Moto3 GP Australia, Guevara pigliatutto: vince ed è campione del mondo

La Moto3 ha eletto il suo nuovo campione del mondo, che corrisponde al nome di Izan Guevara. Lo spagnolo ha dominato la gara.

Dopo una stagione di grandi battaglie, la Moto3 ha il suo nuovo campione. Stiamo parlando di Izan Guevara, che nel corso di questo campionato è stato un vero e proprio martello pneumatico, anche per il suo compagno di squadra Sergio Garcia, il quale aveva dato l’impressione di averne di più nella prima parte dell’annata.

La stagione del neo-campione del mondo era partita in sordina, con la prima vittoria arrivata soltanto in Spagna a Jerez de la Frontera, esattamente come Pecco Bagnaia in top class, che proprio oggi è salito in testa al mondiale per la prima volta in carriera, chiaramente parlando della categoria regina e non delle restanti.

Guevara è poi diventato, man mano, il padrone assoluto della Moto3, recuperando sullo stesso Garcia e su Dennis Foggia, il quale ci aveva dato l’illusione di potersela giocare per il titolo sino alla fine. Purtroppo, i ragazzi del GasGas Team Aspar hanno poi avuto una marcia in più, e soprattutto hanno sbagliato meno, anche se questo è un discorso valido più per Guevara che per Garcia.

Dopo le tre vittorie nelle prime sette otto infatti, Sergio si è del tutto inceppato, rimediando anche una squalifica in Thailandia che sicuramente ha avuto un gran bell’impatto sulle sue ambizioni iridate. C’è da dire che Guevara è stato inarrestabile anche oggi, portandosi meritatamente a casa il primo titolo mondiale della sua carriera.

Moto3, Izan Guevara è campione del mondo

La Moto3 è solitamente la classe più combattuta, quella che tiene con il fiato sospeso per assegnare i titoli sino all’ultimo giro dell’ultima gara. In passato è stato così tante volte, ma il 2022 farà eccezione in tal senso. Izan Guevara è infatti diventato campione del mondo con ben due tappe di anticipo, rendendo inutili le trasferte di Sepang e Valencia.

Concentrendoci sulla gara, lo spagnolo ha fatto un lavoro perfetto, dominando la scena dopo una battaglia a quattro per la vittoria contro Ayumu Sasaki, Sergio Garcia, lo stesso Guevara e Deniz Oncu. Mai in lotta Dennis Foggia, che dopo la vittoria in Thailandia ha dovuto ricedere a Garcia la piazza d’onore nel mondiale, dopo aver chiuso soltanto nono.

Tornando alla battaglia per la vittoria, c’è da dire che si è trattato della classica gara di Moto3, tirata sino alle ultime battute, con Guevara che ha però preso il sopravvento nelle fasi decisive. Incontenibile la sua gioia dopo aver portato a casa il successo di tappa ed iridato, con Oncu e Garcia che hanno completato il podio.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Al termine della gara, il neo-campione del mondo ha commentato: “Per me è stata una stagione incredibile coronata da una gara che è stata altrettanto fantastica. La moto andava molto bene ed io ho spinto sempre al massimo, sapevo che potevo vincere il titolo, ma per farlo dovevo fare tutto bene e non commettere errori. Ci siamo riusciti e quindi meritiamo di essere felici, ora vedremo cosa ci riserverà il futuro“. Prossimo appuntamento a Sepang domenica prossima.