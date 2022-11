Auto elettriche: ecco le 15 migliori che trovate sul mercato

Uno dei siti migliori per quanto riguarda le recensioni di macchine ha deciso di stilare la classifica delle auto elettriche di maggior successo.

Il mercato ormai è in pieno fermento per quella che da tutti è considerata la rivoluzione green, che sta portando tutti i marchi a livello mondiale a prediligere la motorizzazione elettrica rispetto a quella termica. Tutte le case automobilistiche sono impegnate nel rinnovare il proprio parco macchine con sempre più auto elettriche, con un progressivo quanto inevitabile addio a benzina e diesel, che soprattutto in Europa dovrebbe avvenire entro il 2035. Tra i marchi più attivi ci sono quelli tedeschi, con l’Audi che ormai sta commercializzando sempre più auto 100% elettriche come la R8, che debutterà nel 2025. Ma un grande sforzo è stato compiuto anche da BMW e soprattutto Mercedes, casa questa che è tra le più seguite per le innovazioni che sta introducendo con i suoi recenti modelli come la EQS SUV.

In realtà però il mercato delle auto elettriche sta aumentando un po’ in tutti i Paesi ma stenta ancora realmente a decollare. A frenare sono le infrastrutture, con le colonnine che non sono ancora così ben distribuite in tutte le città e le reti stradali e autostradali, in particolare in Italia, ma anche per le percorrenze ancora troppo limitate, oltre ai costi. Ma, con politiche di incentivazione sempre più forti, sti sta comunque allargando la platea delle persone che stanno abbandonando i motori termici per “convertirsi” all’elettrico.

La classifica delle elettriche migliori

Ad oggi sono diversi i modelli che stanno riscuotendo grande interesse sul mercato europeo e la rivista online CarAndDriver ha deciso di stilare una classifica delle le 15 auto elettriche più accessibili del momento. In fondo a questa classifica c’è la Mazda MX-30, unica rappresentante del marchio asiatico che offre 145 CV ed è accompagnata da una batteria da 35,5 kWh, con un’autonomia piuttosto contenuta di 200 chilometri. Poco più avanti invece c’è l’unica station wagon elettrica al 100%, la MG5, che ha un motore che sviluppa 177 cavalli, una batteria da 50,3 kWh e la sua autonomia è di 320 chilometri.

Al 13° posto ecco una prima utilitaria come la Peugeot e-208, che ha una batteria da 50 kWh con la quale può percorrere fino a 362 chilometri. Insieme a lei la “sorella” Opel Corsa-e, che ne condivide la piattaforma e supporta un massimo di 100 kW in corrente continua e la sua velocità massima è di 150 km/h. Subito avanti alla vettura tedesca c’è la nuova generazione della Renault Zoe, la prima delle auto elettriche di serie in Europa e che in questa rinnovata veste monta un motore da 80 kW, accompagnata dal pacco batteria più piccolo, che ha una capacità di 40 kWh che gli consente di percorrere un totale di 313 chilometri.

Al decimo posto ecco un’altra MG, la ZS EV, SUV che potrebbe diventare uno dei più ricercati, visto che con i suoi 177 CV può avere un’autonomia di 320 chilometri e un bagagliaio con 448 litri di capacità, tra i più grandi ad oggi sul mercato. Mentre al nono posto spunta una veterana tra le auto elettriche, la Nissan Leaf nella sua variante da 150 CV e una batteria da 40 kWh che permettono di fare quasi 270 chilometri in un ciclo combinato. Davanti a lei un’altra MG, che sta per entrare in produzione e sarà una delle più economiche sul mercato, la MG4 da 170 cavalli, accompagnata da una batteria da 51 kWh con la quale può percorrere fino a 350 chilometri. Al settimo posto ecco l’unica italiana, la più venduta nel nostro Paese, la Fiat 500e che con un motore da 70 kW e la sua batteria da 21,7 kWh può fare anche 190 chilometri tra una ricarica e l’altra. Ed è anche una delle più economiche.

La top-6 delle auto elettriche da comprare

Al sesto posto spunta la Smart EQ fortwo, con un motore elettrico da 60 kW e un’autonomia di 159 chilometri, che è dietro alla Renault Twingo ZE, anche lei con 60 kW di potenza e una batteria da 20 kWh che le permette un’autonomia di 190 chilometri. Al quarto invece una delle più econome, la Dacia Spring, la più piccola della famiglia del costruttore rumeno che ha un piccolo motore elettrico da 45 cavalli e riesce a fare fino a 230 chilometri.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Sul podio a sorpresa c’è la Invicta Electric D2S, vettura a due posti ad oggi sul mercato spagnolo e che con un’autonomia fino a 150 chilometri e una velocità massima di 105 km/h e tra le più convenienti. E c’è un’altra macchina speciale, la Renault Twizy che nella sua versione di accesso offre solo 5 cavalli e può essere guidata con una patente per ciclomotori. Davanti a tutte, neanche a dirlo, la Citroën AMI, ovvero una piccola due posti con un motore da 8,2 cavalli e una velocità massima di 45 km/h, con parti prodotte con stampa 3D. Per la sua categoria non è necessario essere in possesso di patente B, ma è richiesta la patente AM ma ha un’autonomia di soli 75 chilometri.