24 ore di Spa-Francorchamps, Superpole: McLaren #59 al top, Ferrari quinta con Valentino Rossi nelle retrovie

Le Superpole della 24 ore di Spa-Francorchamps vede volare in pole position la McLaren #59 del team Garage 59. Ferrari quinta con Alessio Rovera, solo 18esimo Valentino Rossi con la BMW #46 del team WRT.

La 24 ore di Spa-Francorchamps è ai blocchi di partenza, e sul mitico tracciato belga è andata in scena la Superpole. A partire davanti a tutti sarà la McLaren #59 del team Garage 59, grazie ad un tempo clamoroso messo a referto da Marvin Kirchhofer. Il pilota svizzero ha girato in 2’15”113, facendo una netta differenza rispetto alle rivali. Basti pensare che la Mercedes #17, quella affidata a Jules Gounon, ha pagato la bellezza di 414 millesimi, precedendo la BMW #31 del team WRT, con al volante l’idolo locale Dries Vanthoor.

Scendendo al quarto posto, troviamo la Mercedes #9 di Maxime Martin, gestita dal team Boutsen VDS. Scorrendo la classifica, è quinta la prima delle Ferrari, la #51 di Alessio Rovera, mentre la #50 di Antonio Fuoco ha completato la top ten, accusando un secondo secco dalla pole position. Qualifica deludente anche per Valentino Rossi sulla BMW #46, che ha girato nelle prime fasi e non è riuscito a fare meglio del 18esimo posto.

24 ore di Spa-Francorchamps, McLaren al top in qualifica

Lo spettacolo della 24 ore di Spa-Francorchamps entra nel vivo con la Superpole, in cui 20 piloti si sfidano per guadagnare la miglior posizione in vista della partenza della gara. Sulla BMW #46 del team WRT viene schierato Valentino Rossi, che cerca il riscatto dopo la sfortuna in cui è incappato a Le Mans due settimane fa. Sulle Ferrari 296 GT3 dell’AF Corse-Francorchamps Motors troviamo al volante Antonio Fuoco sulla #50 ed Alessio Rovera sulla #51, sicuramente i piloti più competitivi del Cavallino in termini di velocità sul giro secco.

A fare la differenza nella prima fase di qualifica è la Mercedes #9 del Boutsen VDS con Maxime Martin al volante, mentre Valentino Rossi si ritrova in fondo al gruppo. Viene esposta la bandiera rossa per un brutto incidente ad Henrique Chaves, al volante dell’Aston Martin #34 del Walkenhorst Motorsport. Il pilota portoghese esce indenne dal crash, avvenuto a causa di un suo errore all’uscita della curva di Fagnes.

La sfida per la pole position si infiamma dopo la ripartenza, con il tempo di Martin che viene man mano battuto. Le Ferrari non vanno oltre un quinto ed un decimo posto, con il miglior tempo che è appannaggio della McLaren #59 di Marvin Kirchhofer per il team Garage 59. Battuta la Mercedes #17 del team GetSpeed con Jules Gounon al volante. Alle 16:30 di domani la partenza della gara.