Redding è una furia: ora “usa” anche Marquez e Valentino Rossi

Scott Redding sta portando avanti una serie di battaglie in Superbike e per confermare la sua teoria ha messo in mezzo anche Rossi e Marquez.

Il motociclismo sta vivendo un 2022 davvero d’oro, con la MotoGP che continua a tenere tutti quanti con il fiato sospeso è lo stesso dicasi per la Superbike, ma questa categoria sta vivendo davvero una serie incredibile di polemiche al suo interno, con Scott Redding che sta portando avanti talmente tanto questa campagna che non ha avuto alcun tipo di problema a sfruttare anche due miti come Valentino Rossi e Marc Marquez.

C’è davvero tantissimo interesse in questo 2022 attorno alle due ruote, con il motociclismo che sta toccando davvero vette inarrivabili.

Sono sempre di più infatti coloro che si appassionano alle varie gare soprattutto allevare categorie, con la Superbike che sta diventando sempre di più apprezzata, ben lontani dunque gli anni dove in molte consideravano solamente la MotoGP dei poveri.

In questa stagione è davvero molto appassionante la sfida al vertice tra lo spagnolo Alvaro Bautista e il campione in carica, ovvero il turco Toprak Razgatlioglu.

Già dalle prossime tre gare in Indonesia ci sarà la possibilità per lo spagnolo della Ducati di poter ottenere il titolo mondiale, nonostante questo c’è qualcuno che non sembra assolutamente essere convinto della superiorità dell’iberico.

Uno di quelli che non è mai stato assolutamente convinto del regolamento della Superbike è l’inglese Scott Redding, con il pilota della BMW che continua a ribadire come soprattutto nella sua federazione, sia fondamentale creare una differenziazione in base al peso.

Sono ormai diversi mesi che il britannico sta cercando di far capire a tutti quanti come la differenza di peso sia davvero fondamentale all’interno del mondo del motociclismo, in particolar modo della Superbike.

Più volte Redding infatti ha dichiarato che Bautista molto probabilmente riuscirà a vincere il titolo mondiale non soltanto perché è un ottimo pilota, ma allo stesso tempo perché ha un peso tale che gli permette di poter guidare con maggiore maneggevolezza la sua motocicletta.

Dunque secondo Scott Redding è talmente importante riuscire a mettere finalmente la divisione di peso nelle motociclismo che ha deciso di sfruttare addirittura una fotografia davvero singolare di Valentino Rossi e di Marc Marquez.

In questo scatto, davvero molto datato, si vedono i due piloti completamente a torso nudo, con la differenza di peso che è chiara ed evidente a tutti, con il fisico del marchigiano decisamente molto più asciutto rispetto a quello fisicato dello spagnolo.

A questo punto Redding si pone una serie di domande che meriterebbero delle risposte, con la più importante è che sicuramente è la terza, ovvero domandarsi sempre come si possa migliorare uno sport.

Redding usa la foto di Marquez e Rossi:” Chi è il peso leggero?”

Dunque in questa fotografia notiamo come Scott Redding abbia avuto la volontà di poter mettere l’uno di fronte all’altro Marc Marquez e Valentino Rossi, i due che si possono sicuramente definire come i più grandi piloti del nuovo millennio.

Prima di tutto la sua domanda fondamentale è con quale criterio si possa stabilire quale dei due possa essere un peso leggero e quale no, dato che più o meno i due si assomigliano per altezza il pilotaggio, ma è evidente come sia redistribuita in maniera diversa.

Inoltre la domanda che sorge anche spontanea è cercare di capire in che modalità un pilota possa essere considerato fisicamente superiore rispetto all’altro, con la risposta che in questo caso sembrerebbe essere favorevole allo spagnolo.

Quello che però conta maggiormente sicuramente la terza domanda di Redding, ovvero con l’inglese che si domanda il perché non si possa cercare di cambiare un qualcosa anche se non se ne è mai discusso prima.

I tempi cambiano e si evolvono, per questo motivo bisogna essere sempre bravi a poter aggiustare il tiro con qualsiasi tipo di sport.

A ben guardare in realtà tutte queste domande portate in auge da Redding sono molto interessanti e soprattutto meriterebbero la giusta risposta dalla Federazione.

Giorni diverso tempo Scott sta portando avanti questa battaglia, infatti poco tempo fa aveva mostrato una fotografia sul podio dove ci sono lui e Bautista, alcuni due che hanno circa 30 kg di differenza.

Risulta però sempre molto difficile prendere pienamente in considerazione la lamentele di un pilota dall’alto del suo nono posto che accusa il migliore di tutti in vetta al Mondiale.

In un certo senso si può dire che la verità probabilmente sta nel mezzo, ovvero che a parità di peso è molto probabile che comunque Bautista sarebbe in grado di battere Redding, ma probabilmente la differenza sarebbe migliore a parità di peso, dunque vedremo come verrà presa in considerazione questa proposta dell’inglese che ormai se ne è fatto un vero e proprio cruccio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Scott Redding 🇬🇧 (@reddingpower)