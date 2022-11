Land Rover tutta lercia: ciò che accade dopo è incredibile, guardate

Una Land Rover Range Rover Sport è tornata praticamente nuova dopo un perfetto car wash. Ecco come è andato il lavaggio.

Nella giornata di oggi, vi parleremo di un car wash che ha visto protagonista una Land Rover, in particolare, una Range Sport. Si tratta di un vero e proprio gioiello per chi ama i fuoristrada, che non può non apprezzare le creature del marchio britannico. Tuttavia, non tutti i fortunati possessori di questo modello ci tengono a mantenere la propria auto in condizioni perfette, e spesso si rischia di deteriorarne i materiali.

Per fortuna, gli esperti di car wash sono tantissimi nel mondo del web, e coloro che vogliono riportare allo splendore di un tempo la propria auto possono rivolgersi a degli esperti per un lavoro davvero unico. Dimenticatevi i cosiddetti “rulli” presenti presso le stazioni di servizio, che spesso rischiano di rovinare la vostra carrozzeria piuttosto che lavare l’auto.

Quando si è in possesso di vetture di alto livello, come spesso accade con Ferrari, Porsche, Lamborghini o anche con Suv di un valore non indifferente, il consiglio è sempre quello di affidarsi ad un gruppo di professionisti che possano accudire la vostra auto. Sicuramente, è meglio spendere qualcosa in più piuttosto che rischiare di ritrovarsi la vettura rigata, situazione in cui sarebbe molto difficile riparare il danno subito.

Gli appassionati di fuoristrada non possono non amare la Land Rover, per via della sua grande dedizione a questa tipologia di veicolo, che ha dato il via alla nascita della Range Rover Sport. Stiamo parlando di un mezzo davvero estremo, direttamente derivato da un altro gioiello come il Discovery. Telaio, motore, sospensioni e meccanica sono infatti condivise tra le due auto, che comunque si differenziano e non poco tra di loro.

Land Rover, ecco il car wash della Range Rover Sport

La Land Rover Range Rover Sport è una versione molto aggressiva e tecnicamente avanzata, che nasconde un’anima simile ad un’auto da corsa. Il motore a benzina è un 4.4 V8 di derivazione Jaguar, mentre quello diesel è proveniente dalla Ford, ed il primo corrisponde ad un 4.2 V8 da 306 cavalli.

La seconda serie di Land Rover Range Rover Sport è ancor più estrema, e senza limitazioni dal punto di vista elettronico sono state toccate addirittura delle vette da 500 cavalli. Dunque, ai grandi capi di questo marchio non interessa soltanto il comfort da regalare ai proprietari ed alle loro famiglie, ma anche e soprattutto le prestazioni anche su strade normali.

Nel video postato in basso, caricato sul canale YouTube “Stauffer Garage“, potrete ammirare la cura maniacale con il quale questo fuoristrada viene pulito in ogni suo particolare, ritornando alle condizioni nelle quali uscì dalla fabbrica per la prima volta, davvero incredibile.

Gli esperti hanno iniziato il loro lavoro partendo dalle gomme e dai cerchioni, che avevano acquistato un colore scuro a causa della sporcizioa e dell’usura persistente. In seguito si passa alla lucidatura della vernice, per poi passare agli interni, alle portiere (sia interno che esterno), all’abitacolo ed ai finestrini. Un lavoro davvero eccezionale, sul quale non vogliamo chiacchierare troppo. Godetevelo voi stesso e fateci sapere cosa pensate di questa opera d’arte.