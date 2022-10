Rolls-Royce, arriva l’elettrica? Ecco come sarà la Spectre (VIDEO)

Anche la Rolls-Royce punterà sull’elettrico con la nuova Spectre, una sorta di limousine elettrica. Ecco come sarà la nuova vettura.

L’auto elettrica rappresenta il presente e soprattutto il futuro dell’automotive, e c’è da dire che i costruttori stanno programmando tutta la loro gamma su questa nuova tecnologia. Tra di loro non fa eccezione la Rolls-Royce, il marchio di lusso di proprietà della BMW, famosa anche per la produzione degli strabilianti motori adatti all’aviazione.

Lo sviluppo dell’elettrico ha conosciuto un’accelerazione impressionante negli ultimi anni, e c’è da dire che la produzione sta aumentando a dismisura. Le grandi case puntano molto sulla novità del secolo in chiave automotive, con l’Audi che, tanto per fare un esempio, ha in programma l’uscita della R8 elettrica per il 2025.

Anche i costruttori di supercar sono improntati sul futuro, con la Bugatti che ha già annunciato che si concentrerà solo sull’elettrico già dai prossimi modelli. La Lamborghini, invece, produrrà la sua prima belva full electric solo a partire dal 2028, per cui, almeno per qualche anno, gli amanti del marchio del toro possono tirare un sospiro di sollievo.

Tuttavia, è evidente che i tempi stiano cambiando, e che con le nuove direttive arrivate dall’Europa ci sia poco futuro per i motori endotermici. Infatti, la loro produzione sarà messa al bando a partire dal 2035, mentre chi costruisce supercar avrà una piccola deroga sino al 2040, ma la differenza è davvero irrisoria.

Gli investimenti sono del tutto improntati su questa nuova frontiera, in cui crede molto il gruppo Stellantis, che non produrrà più auto tradizionali già dal 2027. Dunque, anche Alfa Romeo e Fiat dovranno riconvertire tutta la loro gamma a partire da quella data, in quanto parti della holding multinazionale olandese.

Il futuro dell’automotive sarà costruito sull’elettrico e sull’avvento dei crossover, che man mano andranno a sostituire le auto berlina o comunque più “snelle”. Infatti, persino la Ferrari ha accettato le logiche di mercato portando alla luce il suo primo Suv, ovvero il Purosangue, cosa già fatta da tempo da Lamborghini con la Urus e da Maserati tramite la Levante.

Oggi concentreremo la nostra attenzione sul leggendario marchio britannico Rolls-Royce, produttrice di vetture che più che altro assomigliano a delle limousine. Non si tratta, però, di una nuova versione della Phantom o della Ghost, ma oggi parleremo di un nuovo gioiello che punterà totalmente sull’elettrico. Stiamo parlando della Spectre, che vedrà la luce nel 2023, e che segnerà l’avvento dell’EV sui gioielli britannici.

Rolls-Royce, ecco come sarà la nuova Spectre

La Rolls-Royce Spectre rappresenta il salto nel futuro del marchio di proprietà della BMW, e che sarà contraddistinta dalla presenza dell’elettrico che sostituirà il motore termico. Utilizzerà la stessa piattaforma della Phantom e della Cullinan, e c’è da dire che il design non sarà del tutto rivoluzionario.

Infatti, secondo quelle che sono le indiscrezioni, potrebbe riprendere molti dettagli dalla Wraith. Tuttavia, ci saranno dei grossi sviluppi a livello aerodinamico, con i test che hanno dimostrato che il coefficiente di resistenza aerodinamica è pari a 0,26, cosa che la rende la Rolls-Royce con più downforce della storia del marchio inglese.

Anche la posizione di guida sarà rivista, ponendola più in basso per conferire una maggiore sportività alla marcia, per guidatori che magari gradiscono il mondo delle corse. La casa britannica, nel settembre del 2021, aveva annunciato che i test erano partiti, ma sino ad oggi non sono trapelate immagini della nuova Spectre.

Secondo quelle che sono le prime anticipazioni, l’immissione sul mercato è attesa per il quarto trimestre del 2023, per cui dovremo attendere ancora oltre un anno prima di ammirarla realmente. Tuttavia, grazie alle tecnologie odierne, possiamo ammirarne le prime immagini secondo un render pubblicato sul canale YouTube “Manhoub 1“, con il video postato in basso che vi farà avere un’idea più o meno chiara delle sue linee.

Alcune soluzioni che saranno disponibili all’interno dell’abitacolo riprendono dei concetti già visti sulle BMW, dal momento che il costruttore bavarese è proprietario della Rolls. Sono attese anche delle sospensioni intelligenti, del tutto futuristiche, le quali possono capire in anticipo se sulla strada sono presenti eventuali pericoli, così da segnalarlo al guidatore prima che vada ad impattare contro degli ostacoli.

Su questo fronte, a Monaco di Baviera si è lavorato moltissimo, ed è logico che si portino tecnologie simili anche sulle “limousine”. Non ci sono ancora notizie per quello che riguarda la motorizzazione, che come detto sarà totalmente elettrica. Alcune indiscrezioni parlano di una potenza che potrebbe raggiungere anche i 650 cavalli, ma su questo bisognerà attendere ancora qualche tempo, nella speranza che vengano diramate informazioni ufficiali dalla casa inglese.