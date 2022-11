Land Rover, incidente assurdo in Autostrada: è distrutta (VIDEO)

Bruttissimo incidente per una Land Rover Defender, in cui è rimasta coinvolta anche una Mazda. Per fortuna, nessuno ha perso la vita.

Quando ci troviamo al volante, abbiamo il dovere di prestare sempre attenzione a ciò che stiamo facendo, evitando distrazioni di ogni tipo. Altrimenti, c’è il rischio di fare la fine del proprietario della Land Rover Defender di cui vi parleremo oggi, che ha corso un rischio enorme a causa di un bruttissimo incidente avvenuto in Autostrada.

Le campagne per la sicurezza stradale sono ormai una costante nella nostra vita, dal momento che ne sentiamo parlare in televisione, nel motorsport, sui carteolloni pubblicitari ed in tante altre occasioni. Tuttavia, ogni anno si verificano decine di migliaia di incidenti, spesso con conseguenze catastrofiche sia per chi si rende autore di un errore fatale sia per gli innocenti che hanno la sfortuna di capitare in tali situazioni.

Alcune vetture, ovviamente, risultano ben più pericolose rispetto ad altre in caso di incidenti, dal momento che possono essere dei veri e propri “carri armati” come la Land Rover di cui vi parleremo tra poco, le quali, scontrandosi con delle più piccole utilitarie, possono provocare gravi problematiche a chi è al volante di queste ultime.

Land Rover, terrificante crash con la Mazda in Autostrada

Le immagini che vedrete tra poco vi lasceranno a dir poco senza parole, visto il rischio che hanno percorso gli automobilisti coinvolti in questo spaventoso incidenti. Le vetture protagoniste sono una Land Rover Defender ed una Mazda CX-5, con il conducente di quest’ultima che si è reso autore di una leggerezza gravissima.

Infatti, al contrario di quanto abbiamo detto in precedenza, la Mazda in questione non era di certo un’utilitaria, ed è forse stato questo a salvare la vita a chi ne era al volante. Il tutto si è svolto su un’Autostrada situata nei pressi di Orlando, in Florida, e dalle telecamere di sicurezza di un veicolo che seguiva possiamo apprezzare tutto ciò che è accaduto.

La Land Rover stava procedendo regolarmente sulla corsia più esterna, evitando di spingere più di tanto e dedicandosi ad una marcia regolare, senza cercare sorpassi o manovre pericolose. Nel bel mezzo della carreggiata centrale procedeva un camion, che viene improvvisamente superato dalla Mazda, che invece andava a velocità piuttosto sostenuta.

Il guidatore, con una manovra folle, ha deciso di scartare improvvisamente verso destra, superando il camion ma non avvedendosi della presenza della Defender, che seppur non troppo rapida nei confronti dell’auto giapponese non ha comunque potuto far nulla per evitare l’impatto.

La parte posteriore destra della Land, stando a quello che si può immaginare vedendo la dinamica, deve aver toccato l’anteriore sinistro della Mazda, avendo la peggio visto che stava procedendo con le ruote girate verso sinistra, mentre l’altro veicolo era in marcia retta, decisa a proseguire il suo percorso.

La macchina della casa inglese è così carambolata verso il centro della strada, ribaltandosi più volte sino a scavalcare anche la barriera di protezione, distruggendo un palo della luce e terminando la propria folle corse nella carreggiata situtata alla propria sinistra.

Un incidente spettacolare, ma terribile nella sua dinamica, che ha scatenato il terrore nelle parole di colui che dalla sua auto ha ripreso tutto. Subito dopo l’impatto, infatti, tutti si sono fermati nel bel mezzo dell’Autostrada per cercare di capire le condizioni dei protagonisti del misfatto, che poteva avere delle conseguenze davvero drammatiche.

Le vetture come i Suv ed i fuoristrada, in genere, vengono considerati più sicuri grazie alla loro posizione di guida posta in alto, ma anche per la loro “possenza” a livello di carrozzeria. Tuttavia, hanno anche un baricentro più alto, cosa che favorisce il ribaltamento, mettendo a serio rischio la vita dei conducenti. Per fortuna, il telaio della Defender si è dimostrato robusto ed ha salvato la vita a chi si trovava al volante.

Di conseguenza, l’autista e i passeggeri del Defender sono riusciti a cavarsela con alcune ferite lievi, anche grazie alla loro prudenza, dal momento che indossavano tutti le cinture di sicurezza. Purtroppo, la vettura è stata distrutta nell’impatto, avendo riportato il distaccamento di ruote e sospensioni, ma anche di tutte le altre componenti più esposte. Ciò che conta è che l’abitacolo abbia retto, quasi fungendo da cellula di sopravvivenza.

Per fortuna, come detto, c’è stato un vero e proprio miracolo, dal momento che in casi del genere si rischia anche di restare paralizzati, ma il tutto si è risolto solo con un grande spavento. Ciò sottolinea la grande sicurezza raggiunta dai veicoli moderni, ma in macchina le precauzioni non sono mai sufficienti per stare del tutto tranquilli.